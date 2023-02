Endometriose ist der häufigste Grund für ungewollte Kinderlosigkeit, jede zehnte Frau in Deutschland ist betroffen. Trotzdem bleibt die Erkrankung oft viele Jahre unentdeckt. Die Fotografin Jasmin Breidenbach über das Chamäleon in ihrem Bauch.

Von Katharina Federl

Jeden Monat sieht es anders aus, das Chamäleon in Jasmins Bauch. Manchmal ist es bunt getupft und so auffällig, dass sie sich vor Schmerzen kaum bewegen kann. Manchmal ist ihr Chamäleon grau und verschwindet fast vollständig vor dem Hintergrund der Wand, an die es sich klammert. Dann kriegt Jasmin Breidenbach beinahe nichts von ihm mit.

Jasmin Breidenbach leidet an Endometriose, so wie schätzungsweise jede zehnte Frau in Deutschland. Endometriose ist eine chronische Krankheit, bei der sich Gewebeherde, die denen der Gebärmutterschleimhaut ähneln, in Form von Zysten außerhalb der Gebärmutter ansiedeln. Die Wucherungen sind abhängig vom weiblichen Zyklus und verursachen Entzündungen, die oft mit starken Schmerzen einhergehen - vor allem, aber nicht nur während der Menstruation. Die Krankheit wird auch als "Chamäleon der Gynäkologie" bezeichnet, weil Betroffene über sehr unterschiedliche Symptome klagen: Übelkeit, Kreislaufschwäche, Verdauungsbeschwerden, Schmerzen im ganzen Körper, beim Geschlechtsverkehr, auf der Toilette. Außerdem gilt Endometriose als häufigste Ursache von ungewollter Kinderlosigkeit.

"Manchmal gehen ganz unerklärliche Dinge in deinem Körper vor und du erkennst erst später: Ah, das ist Teil meines Krankheitsbildes", erklärt Jasmin Breidenbach, Jahrgang 1989, während sie ihre Hände schützend auf ihren Bauch legt. Bereits seit ihrer Jugend habe sie mit extremen Regelschmerzen zu kämpfen, früher sei sie immer wieder von Frauenärzten vertröstet worden. "Versuchen Sie es doch mal mit diesem Präparat", habe es dann geheißen, und die nächste Pille stand auf dem Rezept.

Detailansicht öffnen Jasmin Breidenbach hat sich für ihr Endometriose-Projekt auch selbst vor die Kamera gestellt. (Foto: Jasmin Breidenbach)

Über zehn Jahre war sie in Ungewissheit, bis Jasmin Breidenbach mithilfe einer vaginalen Ultraschalluntersuchung die Diagnose bekam: Endometriose. Zehn Jahre, die sie teils nächtelang auf der Toilette verbracht habe, "halb bewusstlos", mit Fieber, Durchfall, Erbrechen und Schmerzen, die mit keiner Tablette mehr zu lindern waren. Zehn Jahre, in denen sich Endometriose-Herde über ihre ganze Bauchdecke bis zum Zwerchfell ausbreiten und ihren Eileiter zerfressen konnten. Die Operation, die sie von den Zysten befreien sollte, dauerte über sechs Stunden.

"Wir alle menstruieren, haben Hormonschwankungen - und trotzdem fällt es so schwer, das zu erzählen. Wieso?"

Ihren langen Leidensweg sieht man Jasmin Breidenbach nicht an. Sofort fallen ihr herzliches Lachen und ihre sanfte, beruhigende Stimme auf, die so gut zu ihrem Äußeren passt wie der fliederfarbene Pullover, den sie trägt. Die ganze Wand in ihrer Küche in München hängt voller Bilder, einige davon hat die gelernte Fotodesignerin selbst gemacht. Durch ihre Fotografie will Jasmin Breidenbach Frauen empowern, überwiegend drehe sie sich um Feminismus- und Mental-Health-Themen. Ihr neuestes Projekt gewährt einen Einblick in das vielseitige, oft qualvolle Leben von fünfzehn Endometriose-Betroffenen. Eine davon ist Jasmin Breidenbach selbst.

Obwohl Endometriose eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen ist, dauert es in vielen Fällen sehr lange, bis sie diagnostiziert wird. Zum einen liegt das an den mannigfaltigen Symptomen. Zum anderen, wie Jasmin Breidenbach betont, an dem weitverbreiteten Irrglauben, dass starke Schmerzen während der Menstruation normal sind - und dass es deshalb nicht nötig ist, über sie zu sprechen. "Wir alle menstruieren, haben Hormonschwankungen - und trotzdem fällt es so schwer, das zu erzählen. Wieso?", fragt sie.

Viele Menschen wüssten bis heute nichts über die Krankheit, selbst Frauen, die jeden Monat Beschwerden haben. In den vergangenen Jahren sei Endometriose zwar langsam in der Gesellschaft wahrgenommen worden, doch weil Betroffene oft vollkommen gesund aussehen, sagt die Münchner Fotografin: "Ich habe eine unsichtbare Krankheit." Ihr Fotoprojekt soll einerseits sensibilisieren und aufklären, andererseits betroffenen Frauen eine Stimme geben.

Detailansicht öffnen Eine Betroffene ist während ihrer Operation fast verblutet. Danach habe sie immer wieder von einem Swimmingpool voller Blut geträumt. Das hat Jasmin Breidenbach szenisch nachgestellt. (Foto: Jasmin Breidenbach)

Wenn sich Jasmin Breidenbach an die persönlichen Geschichten ihrer Projektteilnehmerinnen erinnern soll, wirkt es fast so, als würden sie diese mehr belasten als ihre eigene. Sie zeigt sich verletzlich, atmet während des Sprechens einige Male auf, lässt ihren Blick schweifen, bis ihre tiefbraunen Augen wieder eindringlich nach vorne blicken. "Wie fühlt sich Endometriose in deinem Körper an?" In langen, intensiven Interviews habe sie sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage bekommen und anschließend gemeinsam mit ihren Models Fotomotive entwickelt.

Detailansicht öffnen Den Prozess, von ihrer Krankheit zu erfahren und mit ihr umgehen zu können, verglich eine Frau mit einem inneren Aufblühen. (Foto: Jasmin Breidenbach)

Eine der Frauen ist während ihrer Operation fast verblutet, weil eine Naht an ihrem Darm aufplatzte. Danach seien in ihren Träumen jahrelang Bilder eines Swimmingpools erschienen, in dem sie in ihrem eigenen Blut ertrinkt. Diese Szene hat Jasmin Breidenbach szenisch nachgestellt: Die Frau ist in einer Badewanne zu sehen, umgeben von rotem Wasser. Andere Betroffene haben ihr erzählt, sie hätten ihren Körper durch die Krankheit erst zu schätzen und lieben gelernt. Auf einem Bild wachsen Blumen aus der Unterhose einer Frau, die ihren Krankheitsprozess mit einem innerlichen Aufblühen verglich. Auf einem anderen ist zu sehen, wie sich eine Frau eine zweite Haut abzieht: Sie sprach im Interview davon, dass sie sich nach ihrer Operation wie neugeboren fühlte.

Der emotionalste Moment für die Fotografin war ein Shooting im Wald, im tiefsten Winter. Ihr Model war nackt, gefesselt an einen Baum. Auf dem Bild ist zu sehen, wie sie versucht, sich aus den Schlingen zu befreien. Im Interview erzählte die Frau, die erst kurz vor dem Shooting ihre Diagnose bekommen hatte, dass ihre Krankheit sie in ihrem Alltag so einschränke, dass sie sich wie gefangen fühle. "Ich glaube, das war für uns beide in dem Moment eine Art Therapie", sagt Jasmin Breidenbach. Bei ihren Bildern gehe es ihr vor allem um Nachvollziehbarkeit. Sie sollen Emotionen hervorholen, auch bei Menschen, die nicht wissen, wie sich Endometriose anfühlt.

Detailansicht öffnen Für manche Frauen ist die Endometriose-Diagnose der Beginn eines neuen Lebens. Eine Frau zieht sich auf dem Bild eine inszenierte zweite Haut ab. (Foto: Jasmin Breidenbach)

Jasmin Breidenbach hat noch immer Zysten an ihren Eierstöcken, "die kommen und gehen", sagt sie. Seitdem sie die Diagnose Endometriose hat, kann sie jedoch relativ gut mit ihrer Krankheit leben. "Ich habe ein Wort bekommen, mit dem ich mich und meine Schmerzen ausdrücken kann", sagt sie und lächelt. Erleichternd und bestärkend sei vor allem auch zu wissen, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie ihr - und die genauso viel Bedarf haben, sich und ihre Krankheit zu zeigen. Denn wem jahrelang eingeredet wird, dass man "einfach nur zu sensibel" sei, der zweifele irgendwann an sich selbst, sagt Jasmin Breidenbach.

Mittlerweile sind es eher Folgeerkrankungen wie Migräne und Depressionen, die sie umtreiben. Doch sie habe gelernt, ihren Körper als Freund anstatt als Feind zu sehen, viel bewusster und achtsamer mit ihm umzugehen. Yoga, Meditation und Psychotherapie helfen ihr dabei. Und eine Wärmflasche, wenn ihr Chamäleon mal wieder besonders bunt sein will.

Jasmin Breidenbachs Bilder sind vom 4. bis 6. März im WunderLocke Hotel in der Gmunder Straße 27 ausgestellt. Am 5. März findet ein Rahmenprogramm zum Thema Endometriose statt.

