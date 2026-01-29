Marie Sophie war eine wilde Hilde. 19 Jahre war sie erst alt, als sich die Königin zu ihren Soldaten auf die Zinnen der Felsenfestung Gaeta schwang und höchstpersönlich zum Gewehr griff, um die Umstürzler abzuwehren. Ihren Mann, Franz II., „König beider Sizilien“, hatte sie zwei Jahre zuvor im Zuge der adelsüblichen Ehepolitik geheiratet. Der Gute saß unterdessen verzagt im Innern der Burg. Später unterzeichnete er die Kapitulation.