Marie Sophie war eine wilde Hilde. 19 Jahre war sie erst alt, als sich die Königin zu ihren Soldaten auf die Zinnen der Felsenfestung Gaeta schwang und höchstpersönlich zum Gewehr griff, um die Umstürzler abzuwehren. Ihren Mann, Franz II., „König beider Sizilien“, hatte sie zwei Jahre zuvor im Zuge der adelsüblichen Ehepolitik geheiratet. Der Gute saß unterdessen verzagt im Innern der Burg. Später unterzeichnete er die Kapitulation.
DiplomatieWenn Bayern und Italien dieselbe Königin feiern
Lesezeit: 2 Min.
Sie war die Schwester von Kaiserin Sisi, die letzte Königin beider Sizilien und eine mutige Frau. Wie das Leben von Marie Sophie, geborene Herzogin in Bayern, bis heute nachwirkt.
Neue Leitung beim Institut für Zeitgeschichte:„Es gibt noch viele blinde Flecken“
Isabel Heinemann ist neue Direktorin des renommierten Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Frauenforschung, internationale Vernetzung und Resilienz der Demokratie sind ihre Schwerpunkte – auch als Antwort auf den wachsenden Druck von rechts.
Lesen Sie mehr zum Thema