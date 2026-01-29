Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieWenn Bayern und Italien dieselbe Königin feiern

Lesezeit: 2 Min.

Bei der Gedenkfeier für ihre Namensvetterin sitzt Sophie von Bayern in der ersten Reihe. Marie Sophie Amalie in Bayern war letzte Königin beider Sizilien.
Bei der Gedenkfeier für ihre Namensvetterin sitzt Sophie von Bayern in der ersten Reihe. Marie Sophie Amalie in Bayern war letzte Königin beider Sizilien. (Foto: Stephan Rumpf)

Sie war die Schwester von Kaiserin Sisi, die letzte Königin beider Sizilien und eine mutige Frau. Wie das Leben von Marie Sophie, geborene Herzogin in Bayern, bis heute nachwirkt.

Von Susanne Hermanski

Marie Sophie war eine wilde Hilde. 19 Jahre war sie erst alt, als sich die Königin zu ihren Soldaten auf die Zinnen der Felsenfestung Gaeta schwang und höchstpersönlich zum Gewehr griff, um die Umstürzler abzuwehren. Ihren Mann, Franz II., „König beider Sizilien“, hatte sie zwei Jahre zuvor im Zuge der adelsüblichen Ehepolitik geheiratet. Der Gute saß unterdessen verzagt im Innern der Burg. Später unterzeichnete er die Kapitulation.

