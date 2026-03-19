Die Bewegungen sind schnell und präzise, wenn Emma Betti die kleinen Mürbteigförmchen mit einem Spritzbeutel zuerst mit einer Walnusspraliné- und dann mit einer Joghurtcreme befüllt und darauf eine hauchdünne Scheibe eingelegte der Zitrusfrucht Cedri zu einer Art Rose drapiert, die sie zuvor mit einem Bunsenbrenner flambiert hat. Mit einer Pinzette platziert sie schließlich noch drei kleine Melissenblätter auf der Mignardise. Et voilà, das Werk der neuen Chef-Pâtissière des Tantris ist vollbracht.
Neue Pâtisserie-Chefin im TantrisZum Nachtisch ein Dessert mit Dunkelbier
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Mit 30 verantwortlich für das süße Finale in Münchens bekanntestem Sterne-Restaurant. Wie Emma Betti das geschafft hat, warum sie Milchreis serviert und was Gourmet-Gastronomie mit Boxen zu tun hat.
Von Jacqueline Lang
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