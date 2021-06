Bunte Allianz Arena zum Christopher Street Day in München, 2018 Die Allianz Arena leuchtet zum Christopher Street Day in den Regenbogenfarben.

Die Arena möge in den Farben des Regenbogens leuchten, wenn dort am Mittwoch die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn spielt. Der Brief des Münchner Oberbürgermeister ist deutlich, auf die Reaktion der Uefa darf man gespannt sein.

Von Anna Hoben

Es sieht nicht nur schön bunt aus, sondern hat auch einen tieferen Sinn: Wenn das Fröttmaninger Stadion in den Farben des Regenbogens leuchtet, wie auf dem Bild zum Christopher Street Day vor ein paar Jahren, soll damit ein Zeichen gesetzt werden, für Toleranz und Vielfalt, gegen Ausgrenzung. Am Mittwoch zum EM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn könnte es wieder so weit sein - zumindest wenn es nach der Stadt München geht.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Montag in einem Brief den Uefa-Präsidenten Aleksander Čeferin und den Vizepräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, Rainer Koch, darum gebeten, ein solches Zeichen zu unterstützen und "während des Spiels eine Beleuchtung der Arena in Regenbogenfarben zu ermöglichen und so ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis zu senden".

Zur Begründung bezog Reiter sich auf die EM-Gastgeberstadt Budapest und die Einschränkungen, "die in Ungarn zu Lasten der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBTIQ) gegeben sind".

Das ungarische Parlament hat in der vergangenen Woche mehrere Gesetze geändert, mit denen Informationen über Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit verboten werden, die für Kinder und Jugendliche zugänglich sein könnten. Damit, so Reiter, folge Ungarn dem Vorbild der homo- und transphoben Gesetzgebung Russlands. "Das verabschiedete Gesetz verstößt gegen die EU-Grundrechtecharta, die UN-Kinderrechtskonvention, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte."

OB Reiters Einsatz geht auf einen Antrag zurück, den sämtliche Fraktionen im Stadtrat eingebracht hatten. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würde die Beleuchtung begrüßen. "Das wäre ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht", sagte er. Ob die Uefa dem Wunsch nachkommt, ist offen. Der Verband startete zwar vor der EM eine Kampagne gegen Diskriminierung im Fußball, gilt aber als eng verbunden mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán.

Bereits am Wochenende war der Regenbogen zum Politikum geworden. Weil Kapitän Manuel Neuer eine bunte Binde getragen hatte, startete die Uefa eine Überprüfung, stellte sie aber wieder ein. Man werte das Stück Stoff als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für eine gute Sache, hieß es in einem Uefa-Schreiben.