Natürlich gibt es die Fälle, in denen alles glatt läuft. Fälle, in denen eine Frau zum Beispiel ein Jahr Elternzeit beantragt und danach in ihren Job zurückkehrt und so arbeitet wie vorher auch. Besonders häufig sind diese Fälle aber vermutlich nicht. Ein Kind ändert so einiges, und zwar mehr, als so manchem und mancher vorher bewusst war. Bevor man sich aber an die geänderten Abläufe gewöhnen kann, muss man schauen, wie sie sich mit der möglichen Dauer von Elternzeit und der kalkulierten Menge an Elterngeld überhaupt bewerkstelligen lassen. Und irgendwann kommt für die meisten Eltern die Frage auf: Wie komme ich zurück in den Job?