Selbst wenn die Zeugnisnoten wenig besonders berauschend ausfallen: Große Diskussionen und Schimpfen sind kaum hilfreich. Viel sinnvoller ist ein anderes Vorgehen, sagt Erziehungsberaterin Maria Demmelmeyer.

Für manche Kinder ist es Anlass zur Freude, andere versetzt es in Angst und Schrecken: An diesem Freitag gibt es Zeugnisse in Bayern. Im Interview erklärt Sozialpädagogin Maria Demmelmeyer von der Erziehungsberatungsstelle München-Neuaubing von Pro Familia, wie Eltern auf schlechte Noten reagieren sollten – und wie nicht.