Für manche Kinder ist es Anlass zur Freude, andere versetzt es in Angst und Schrecken: An diesem Freitag gibt es Zeugnisse in Bayern. Im Interview erklärt Sozialpädagogin Maria Demmelmeyer von der Erziehungsberatungsstelle München-Neuaubing von Pro Familia, wie Eltern auf schlechte Noten reagieren sollten – und wie nicht.
Zeugnistag„Idealerweise kommen schlechte Noten für Eltern nicht überraschend“
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Selbst wenn die Zeugnisnoten wenig besonders berauschend ausfallen: Große Diskussionen und Schimpfen sind kaum hilfreich. Viel sinnvoller ist ein anderes Vorgehen, sagt Erziehungsberaterin Maria Demmelmeyer.
Interview von Patrik Stäbler
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