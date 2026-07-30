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Zeugnistag„Idealerweise kommen schlechte Noten für Eltern nicht überraschend“

Lesezeit: 3 Min.

In Bayern gibt es an diesem Freitag wieder Schulzeugnisse – für manche ein Grund zur Freude, für andere ein Tag des Schreckens.
In Bayern gibt es an diesem Freitag wieder Schulzeugnisse – für manche ein Grund zur Freude, für andere ein Tag des Schreckens. Sebastian Kahnert/dpa

Selbst wenn die Zeugnisnoten wenig besonders berauschend ausfallen: Große Diskussionen und Schimpfen sind kaum hilfreich. Viel sinnvoller ist ein anderes Vorgehen, sagt Erziehungsberaterin Maria Demmelmeyer.

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Für manche Kinder ist es Anlass zur Freude, andere versetzt es in Angst und Schrecken: An diesem Freitag gibt es Zeugnisse in Bayern. Im Interview erklärt Sozialpädagogin Maria Demmelmeyer von der Erziehungsberatungsstelle München-Neuaubing von Pro Familia, wie Eltern auf schlechte Noten reagieren sollten – und wie nicht.

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