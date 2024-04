Gerade erst kehrte Nektarios Totikos aus den USA zurück. Die Euphorie ist noch nicht verflogen. Wenn er erzählt, wie er es nach Boston, an die Elite-Uni, geschafft hat, wirkt er souverän - und doch manchmal noch selbst erstaunt über seinen Lebensweg. Der 28-Jährige forschte ein Jahr lang am Massachusetts Institute of Technology (MIT) über Künstliche Intelligenz. Amerika, das MIT - das ist der Traum vieler Studierender. Nur die Besten werden dort genommen. Dass sich für den Münchner dieser Traum erfüllt hat, war alles andere als vorhersehbar.

An einem sonnigen Frühlingstag sitzt Totikos in einem Café in der Münchner Maxvorstadt. Es liegt gleich um die Ecke von der Technischen Universität München (TUM), wo er studiert hat, und von dem Studentenwohnheim, wo er noch wohnt. "Palmtreeclub" heißt das Lokal, das klingt nach Sonne, Strand und Abhängen. Doch auch wenn der Amerika-Rückkehrer sich fürs Foto extra ein geblümtes Hemd angezogen hat - relaxen ist ein Fremdwort für ihn. Was er bisher erreicht hat, das hat er ganz allein sich selbst zu verdanken. Er mag nicht der Einzige sein, der trotz widrigster Startbedingungen eine solche Bildungskarriere erreicht hat - aber er ist in jedem Fall eine große Ausnahme. Denn in seiner Kindheit war niemand, der ihn unterstützen konnte, niemand, der ihm Sicherheit gab, niemand, der ihn aufgefangen hätte, wenn er gescheitert wäre. Totikos ist ein sogenannter Careleaver.

"Ich wollte lange Zeit nicht über meine Geschichte reden", sagt er, "aber irgendwann merkte ich, dass es mir besser geht, wenn ich meine Vergangenheit umarme." Er wählt seine Worte bewusst. Er hat sich entschieden, mit seiner Biografie anderen Mut zu machen.

Als Careleaver bezeichnen sich Menschen, die in Jugendhilfeeinrichtungen aufwachsen, weil ihre Eltern nicht für sie sorgen können. Es gibt mittlerweile einen bundesweiten Verein, der sich auch um die politischen Implikationen dieser Benachteiligung kümmert. Im Jahr 2021 zählte das Statistische Bundesamt rund 210 000 junge Menschen, die außerhalb der eigenen Familie leben. Auch wenn materiell für sie gesorgt wird, fehlt ihnen doch vor allem eins: bedingungslose Liebe. "Das lässt sich durch nichts ersetzen", sagt Totikos trocken.

Und neben der Liebe fehlt oft auch Orientierung. Noch immer entscheidet in Deutschland in den meisten Fällen die soziale Herkunft über den Bildungserfolg. Von 100 Arbeiterkindern, die eine Grundschule besuchen, sitzen später nur 27 in einem Hörsaal. Dagegen schreiben sich von 100 Akademikerkindern später 79 an einer Hochschule ein. Das ergab eine Studie des deutschen Stifterverbands und von McKinsey im Jahr 2021, und sie ist nur eine von vielen Studien, die diese gravierenden Unterschiede belegen. "Kinder aus Arbeiterfamilien haben aber wenigstens noch Eltern, die ihnen Sicherheit geben können", sagt Totikos. "Wir Careleaver haben niemanden."

Da gibt es keinen Wochenendausflug ins Museum mit den Eltern, keinen Filmabend, keinen Familienurlaub, aber auch keine Vorbilder und keine Gespräche über Berufsperspektiven, niemand, der ein Bewerbungsschreiben gegenlesen könnte. Wenn so ein Netzwerk, das andere durch die Kindheit und Jugend trägt, fehlt, bedarf es schon einer außergewöhnlichen Reife und Anstrengung, um trotzdem ganz nach oben zu kommen.

Totikos' Mutter war alleinerziehend, ohne Ausbildung und mit der Erziehung der beiden Söhne völlig überfordert. "Liebe, Fürsorge, so etwas gab es nicht", sagt er. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, "in einer klassischen Brennpunktgegend, wo viele Familien von Armut betroffen sind". Die Jungs sind von klein auf sich selbst überlassen, "ich war viel draußen, habe immer gerne die Natur und meine Umgebung beobachtet".

Schon mit zehn Jahren trifft er eine weitreichende Entscheidung

Seine Grundschullehrerin schreibt ihm eine Empfehlung fürs Gymnasium, doch mitten im vierten Schuljahr, als die anderen Kinder für den Übertritt vorbereitet werden, zieht die Mutter mit den Söhnen zurück nach Griechenland, wo sie selbst einen Teil ihrer Jugend verbrachte. Zwei Monate gehen die beiden überhaupt nicht zur Schule. Sie fühlen sich fremd, Nektarios hat solches Heimweh, dass er die Nachbarin in Stuttgart anruft, auch eine Griechin, auch alleinerziehende Mutter einer Tochter, "aber eine Frau, die bedingungslos Liebe schenken konnte". Sie sagt: "Komm her." So beschließt er mit zehn Jahren, allein nach Stuttgart zurückzukehren. Wenig später folgt sein eineinhalb Jahre älterer Bruder nach.

Auf Dauer kann aber auch die Ersatzmutter die Betreuung der Jungs nicht leisten. Kurz vor dem Ende von Nektarios' viertem Schuljahr kommen sie in ein Jugendheim. "Es war ein Schock, ein paar Stunden, nachdem wir es erfahren hatten, wurden wir auch schon abgeholt." Sie gewöhnen sich an die neue Umgebung. Doch als die Mutter aus Griechenland zurückkehrt, schickt das Jugendamt die Kinder probeweise zu ihr zurück. "Eine Katastrophe", sagt der junge Mann und hält dann beim Erzählen kurz inne: "Moment, ich muss kurz nachrechnen: Ich war zwölf Jahre alt, als ich beschloss, dass ich so nicht leben will."

Die Erzieher in der Wohngruppe kommen und gehen

Auf eigenen Wunsch ziehen die Brüder zurück in die Wohngruppe der Jugendhilfe. Dort haben sie wenigstens ein eigenes Zimmer, in dem sie lernen können, und ein kleines Taschengeld. Zweimal im Jahr fahren alle zusammen in Urlaub, in eine Freizeiteinrichtung. "Zu Weihnachten und zum Geburtstag gab es Geschenke, und ich durfte mir einen Kuchen wünschen." Zuhause hatte es so etwas nie gegeben.

Er sei für all das "megadankbar", sagt Totikos. Aber es fehlte eine feste Bindung. Erzieher kamen und gingen, Kinder kamen und gingen. "Ich hätte auch in Alkohol oder Drogen enden können", resümiert er nüchtern. "Aber ich hab' die anderen beobachtet, und mir war schon als Kind klar, dass ich der Armut nur entfliehen kann, wenn ich in der Schule gut bin", sagt er.

Mit sechzehn dann der nächste Wechsel, in eine "Verselbständigungsgruppe", wie das im Beamtendeutsch der Jugendhilfe heißt. Die Betreuer sind nicht mehr ständig da. Kochen, putzen, fürs Abi lernen, alles liegt in der Verantwortung der Jugendlichen. Die Totikos-Brüder haben da längst den Ruf, selbständig zu sein. "Wir haben schon mit 13 unsere Wäsche gewaschen, das Bad geputzt, gelernt, ohne dass uns jemand dran erinnern musste."

Er sei in dieser Zeit oft traurig gewesen, erzählt er, auch verbittert. Aber immerhin hatte er noch seinen Bruder. "Er war auch ein Vorbild, und er trug noch mehr Verantwortung als ich, weil er älter war und oft den Behördenkram erledigen musste." Heute ist der Bruder Lehrer für Mathematik und Physik in Stuttgart.

Auf die Frage von Kommilitonen, wo er herkommt, antwortet er einsilbig

Im Keller der Wohngruppe steht ein Klavier, Nektarios, der alles lernen will, verdient sich mit Nachhilfe das Geld für Klavierstunden. Sein Abitur macht er mit 1,6. Er überlegt, Architektur zu studieren, "damit ich mir mein eigenes Haus bauen kann, in dem ich mich geborgen fühle". Bewirbt sich für Medizin in Tübingen, das klappt nicht. Schließlich schreibt er sich für Elektrotechnik an der Stuttgarter Universität ein. In den Semesterferien jobbt er bei Daimler und verdient das Geld für den Führerschein, den er im Schnellkurs in zwei Wochen schafft.

Ein Auslandssemester verbringt er in Istanbul, lernt Türkisch, die Sprache, die auch ein Teil seiner mütterlichen Verwandtschaft spricht. Und fühlt sich als Erasmus-Student mit seinem Auslands-Bafög und den Ersparnissen aus seinen Studentenjobs "wie ein König". Mit ein paar Studienfreunden aus Stuttgart bewirbt er sich nach dem Bachelor fürs Masterstudium an der TUM in München und wird genommen.

Wenn seine Kommilitonen fragen: "Wo kommst du her?" Dann sagt er nur "aus Stuttgart" und wird schnell einsilbig. Wenn andere am Wochenende zu den Eltern reisen, sitzt er im Zimmer und lernt. Weihnachten, Ostern, er überlegt sich immer Ausreden, warum er nicht auch zur Familie fährt. Dann kommt die Corona-Pandemie, sie sind im Studentenwohnheim mehr oder weniger eingeschlossen, "und mein Ehrgeiz und mein Perfektionismus haben mich immer mehr isoliert. Ich stand kurz vor dem Burn-out", sagt er. Das Umfeld in der Tech-Branche befeuert die eigenen Ansprüche noch, "das ist ja sehr kompetitiv."

Detailansicht öffnen Nektarios Totikos vor dem MIT Dome in Boston (Foto: privat)

Da erfährt er von der studentischen Initiative für Künstliche Intelligenz, TUM.ai, die Workshops, Hacker-Wettbewerbe und Gründerseminare organisiert und Kontakte zur Industrie herstellt. Er bewirbt sich, wird genommen - und ist angesteckt vom Teamgeist. "Diversity, die Tatsache, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Verhältnissen kommen, wird dort nicht als Nachteil, sondern als Potenzial gesehen", sagt er. "Da sah ich, dass sich andere für amerikanische Elite-Unis bewerben und dachte mir: Ja, warum eigentlich nicht?"

Nach zehn Bewerbungen beim MIT lädt ihn ein Professor ein, seine Masterarbeit bei ihm zu schreiben. Finanziert wird der Aufenthalt vom Auslands-Bafög und einem Rotary-Stipendium. Totikos schreibt einen Algorithmus für ein ungewöhnliches Experiment: Sie untersuchen, wie Pflanzen auf Emotionen reagieren. Dazu stellen sie einen Basilikumtopf neben Gesprächspartner, statten die Pflanze mit Detektoren aus und stellen fest: Sie reagiert mit elektrostatischen Signalen auf verschiedene Gefühlsäußerungen der Menschen wie Freude, Angst oder Wut. "Die Verbindung von Physik und Psychologie hat mich fasziniert", erzählt Totikos.

Langsam wächst auch sein Selbstbewusstsein. "Früher dachte ich, dass ich als Mensch nur wertvoll bin, wenn ich gute Noten habe." Die Zweifel, es doch nicht zu schaffen, seien sein ständiger Begleiter gewesen, "auch noch, als ich ins Flugzeug nach Boston stieg. Erst als ich am MIT-Dome stand, habe ich begriffen, dass es wahr ist."

Er hat es geschafft. Und jetzt? "will ich mir erlauben, auch einfach mal nur zu sein", sagt er, lehnt sich zurück und lächelt. Ganz ohne Lernen geht es aber nicht. Er schreibt Bewerbungen und macht einen Italienischkurs. "Ich würde jetzt einfach gerne mal Geld verdienen." Sich eine eigene Wohnung leisten. Der Architekt seines Lebens sein. Und dann, fügt er leise hinzu, will er auch dafür sorgen, dass seine Mutter besser leben kann.