Die Elisenstraße in München hat bereits einen Radweg, doch nun soll ein neuer, besserer her - für richtig viel Geld. Die Grünen halten das für eine gute Investition, die CSU hält es für blanken Unsinn.

Von Heiner Effern

Die Elisenstraße im Zentrum der Stadt wird einen neuen Radweg erhalten. Die etwa 500 Meter lange Strecke zwischen Lenbachplatz und Dachauer Straße, die zum größten Teil am Alten Botanischen Garten entlangführt, soll sogar tauglich sein für den in ferner Zukunft geplanten Radschnellweg in Richtung Fürstenfeldbruck. Die Kosten werden auf bis zu 13,8 Millionen Euro geschätzt. Der Mobilitätsausschuss der Stadt beschloss den Neubau am Mittwoch gegen die Stimmen der Fraktionen CSU/Freie Wähler und FDP/Bayernpartei.