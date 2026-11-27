Der Münchner Hauptbahnhof und die umliegenden Straßenzüge sind seit einigen Jahren gefühlt eine einzige große Baustelle. Und zu dieser könnte demnächst ein weiteres Betätigungsfeld für Bagger, Betonmischer und Co. hinzukommen: der Elisenhof. Denn der 1984 nach Plänen des Münchner Architekten Herbert Kochta errichtete Gebäudekomplex soll saniert und umfassend umgebaut werden.

Die zugehörigen Pläne des Münchner Büros Henn Architekten, das sich das Einkaufs-, Ärzte- und Bürozentrum im Auftrag der Eigentümerin BNP Paribas vorgenommen hat, sind nun der Stadtgestaltungskommission vorgestellt worden. Das beratende Gremium, das bei wichtigen Bauvorhaben Empfehlungen zu Gestaltungsfragen abgibt, zeigte sich angetan von diesem „Projekt in exponierter Lage“, wie es Stadtrat Sebastian Kriesel (CSU) ausdrückte, der diesmal die Sitzung leitete.

Zuvor hatte Architekt Fredrik Werner erläutert, wie sich das Büro Henn am Elisenhof die „Operation am offenen Herzen“ vorstellt. Schließlich sollen ihm zufolge trotz des massiven Eingriffs die Einkaufsflächen im Erdgeschoss weiter betrieben werden, die aktuell mit Filialen der Ketten Decathlon und Müller belegt sind.

Das „wesentliche Problem“ des aktuellen Gebäudes ist laut Werner, „dass es keine Identität für die Nutzer und Mieter gibt“. Zudem würden die Dächer derzeit ebenso wenig genutzt wie die drei Innenhöfe des Gebäudekomplexes, der circa 28 000 Quadratmeter Büro- und 12 000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche umfasst. „Es gibt am Elisenhof keine richtige Adresse“, sagte der Architekt. „Man geht um das Gebäude herum und sucht nach dem Eingang.“

Neuer Haupteingang an der Prielmayerstraße geplant

Ein solcher soll nun im Zuge des Umbaus geschaffen werden. Dieser neue Haupteingang an der Prielmayerstraße werde „die Besucher ins Zentrum ziehen“, sagte Werner. Dort erwartet sie ein verglastes Atrium, das im östlichen Innenhof errichtet wird und die verschiedenen Geschosse im Elisenhof miteinander verbindet. Dieser zentrale Treffpunkt soll künftig als eine Art Marktplatz dienen. Dort wird es Werner zufolge auch Konferenzräume geben, die allen Mietern im Gebäude bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Wo bitte ist der Eingang? Die Frage soll künftig am Elisenhof einfacher zu beantworten sein. Foto: Robert Haas

Aktuell sind im Elisenhof neben Geschäften und Gastronomie auch mehrere Ärztezentren sowie Büroflächen beheimatet. Inwiefern Letztere nach dem Umbau nur von einem oder von mehreren Mietern belegt werden, sei noch offen, sagte Werner. Entsprechend habe man auf eine größtmögliche Flexibilität Wert gelegt. Jedenfalls brauche der Elisenhof „eine Erschließung wie ein kleines Dorf“, sagte der Architekt. Und dies solle über den neuen Haupteingang sowie die zentrale Lobby und das verglaste Atrium gewährleistet werden.

Im Weiteren sehen die Umbaupläne eine Begrünung der Dächer vor, wo auch ein neues Café eröffnen soll – jedoch nicht öffentlich, sondern ausschließlich für die Mieter im Gebäude. Die Fassade soll energetisch saniert und neu gestaltet werden, wobei man die Natursteinverkleidung so weit wie möglich erhalten wolle, erklärte Werner.

Verbessert werden soll derweil der Durchgang durchs Gebäude in Nord-Süd-Richtung. Er sei aktuell „vor allem nächtens relativ unheimlich“, sagte der Architekt, „und eher ein Angstraum denn ein attraktiver Raum“. Insbesondere der Dachgarten und das Atrium seien „eindeutig eine Verbesserung“ für den Elisenhof, lobte Architektin Rita Ahlers, Mitglied der Stadtgestaltungskommission.

Und ihr Kollege im Gremium, Linken-Stadtrat Christian Schwarzenberger, befand: „Es ist begrüßenswert, dass ein vierzig Jahre altes Gebäude mal saniert und nicht abgerissen wird.“ Wann die BNP Paribas den Umbau in Angriff nehmen wird, ist unterdessen offen. Auf Anfrage wollte der Immobiliendienstleister dazu keine Stellungnahme abgeben. „Die neuen Planungen für den Elisenhof befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium“, teilte ein Konzernsprecher mit. Daher könne sich die BNP Paribas dazu nicht äußern.