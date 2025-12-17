Der beste Gradmesser für Katrin Göttlinger sind ihre beiden Kinder. Wenn die sagen „Mama, das schmeckt überhaupt nicht glutenfrei“, dann weiß die 44-Jährige, das sie mal wieder ein Produkt gefunden hat, das ihr nicht nur keine Bauschmerzen bereitet, sondern auch wirklich lecker ist; Zöliakie hin oder her. Und genau diesem Anspruch soll auch „Tante Lilibeth“ gerecht werden: Verkaufen will sie an ihrem rein glutenfreien Stand auf dem Elisabethmarkt nur, was schmeckt.