Der beste Gradmesser für Katrin Göttlinger sind ihre beiden Kinder. Wenn die sagen „Mama, das schmeckt überhaupt nicht glutenfrei“, dann weiß die 44-Jährige, das sie mal wieder ein Produkt gefunden hat, das ihr nicht nur keine Bauschmerzen bereitet, sondern auch wirklich lecker ist; Zöliakie hin oder her. Und genau diesem Anspruch soll auch „Tante Lilibeth“ gerecht werden: Verkaufen will sie an ihrem rein glutenfreien Stand auf dem Elisabethmarkt nur, was schmeckt.
ElisabethmarktMünchen bekommt seinen ersten glutenfreien Marktstand
Lesezeit: 4 Min.
Das Sortiment von Katrin Göttlinger ist ein absolutes Novum auf den Münchner Märkten: Bei „Tante Lilibeth“ ist ausnahmslos alles glutenfrei. Um einen bloßen Ernährungstrend geht es dabei nicht.
Von Jacqueline Lang
