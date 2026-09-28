Elias merkte, wie seine Arme schwach wurden. Obwohl nur ein Kind im Bollerwagen saß, kam ihm der Brunnen auf dem Alten Südfriedhof genau recht für einen Zwischenstopp. Doch gerade als sich Elias setzen wollte, stand plötzlich eine alte Frau vor ihm. Sie hatte schulterlange, graue Haare, ihre dunkle Kleidung sah etwas abgenutzt aus. Trotzdem wirkte sie auf eine seltsame Weise familiär auf Elias. „Du bist kunstinteressiert?“, fragte sie ihn aus dem Nichts. Es war eine Frage, klang aber mehr wie eine Feststellung. „Hier in der Nähe gibt es einen Bildhauer, das ist deine Berufung.“

Vor zwei Jahren spielte sich diese Situation ab. Elias runzelte damals perplex die Stirn. Woher wusste sie von seinem Interesse? Er war sprachlos, doch die alte Frau nickte ihm unbeirrt zu: „Du hast schon verstanden. Du weißt, was du tun musst.“ Noch bevor er nachfragen konnte, war sie vom Friedhof verschwunden.

Heute sitzt Elias Stricker, 22, im Klassenzimmer seiner Bildhauerschule in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Er trägt schwarze Stiefel und eine dunkle Hose, seine Schiffermütze hat er neben sich abgelegt.

Gerade hat sein drittes Lehrjahr als Holzbildhauer begonnen. Wenn er von seiner Begegnung auf dem Alten Südfriedhof erzählt, muss er grinsen. „Die Geschichte klingt so absurd, wenn ich sie damals nicht direkt aufgeschrieben hätte, würde ich echt an meinen Erinnerungen zweifeln“, sagt er und lacht.

Den Zettel mit seinen Aufzeichnungen hat er bis heute behalten. Er hat in den Jahren einige Wasserflecken und Ecken abbekommen, sodass Elias beim Lesen immer wieder ins Stocken kommt. „Das Gesicht der Dame sah familiär aus“, entziffert er, „Der Wortwechsel war, als hätte ich mit einer alten Bekannten gesprochen.“

Der ungewöhnlichste Berufsrat seines Lebens : Vom Friedhof in die Bildhauerschule

Die Begegnung fiel in eine Zeit, in der Elias viel über seine Zukunft nachdachte. „Ich hatte nach der Schule das FSJ gemacht, war danach aber genauso planlos wie vorher“, erzählt er.

Dann kam die Begegnung auf dem Alten Südfriedhof. „Ich dachte damals nicht, dass die Frau recht hat. Aber ich hatte auch keine Alternative und hielt es für lustig, ihren Rat, Bildhauerei zu machen, einfach zu befolgen. Ich dachte mir: Ich mache es einfach für den Plot.“

Mit der Bildhauerei hatte Elias zuvor keinerlei Berührungspunkte. Nur über Bekannte erfuhr er von der Bildhauerschule in München und ging direkt zur Aufnahmeprüfung – ohne jegliche Vorbereitung. „Wir sollten damals ein Relief anfertigen und ich war der einzige Bewerber, der nicht wusste, was das war. Die Prüfungsleiterin musste mir erst erklären, was ich machen muss“, sagt er und schmunzelt.

Dennoch verlief die Prüfung gut und einige Wochen später erhielt Elias eine Zusage. Überrascht war er davon nicht: „Ich zeichne schon lange leidenschaftlich und habe ein gutes Vorstellungsvermögen für Dreidimensionales, das hat mir sehr geholfen“, erklärt er.

Neben seinen Werken, die er im Unterricht anfertigt, schafft er auch eigene Stücke, in denen er persönliche Konflikte verarbeitet. „Bei meiner letzten Arbeit habe ich das erste Mal einen richtigen therapeutischen Effekt gespürt“, sagt er, „Die Projekte helfen mir, mit meinen Problemen umzugehen.“

In der Arbeit mit dem Titel „Ich-gegen-mich“ verarbeitete Elias einen persönlichen Gedankenkonflikt zum Thema Angst. Dazu schnitzte er aus einem ganzen Block Holz kleine kämpfende Figuren heraus, die den inneren Konflikt zwischen seiner emotionalen und seiner rationalen Seite symbolisieren. „Die emotionale Seite überwiegt bei diesem Konflikt natürlich“, erklärt Elias, „sie ist ständig in Bewegung, deshalb habe ich sie wie eine Welle dargestellt. Egal, wie sehr man sich seine Ängste rational erklären kann, das Emotionale ist der stärkere Part.“

Für Elias war die Ausbildung ein angenehmer Neuanfang: „Meine Schulzeit war sehr hart, ich hatte nie gute Noten und immer Probleme. Aber jetzt gehe ich zum ersten Mal gerne in den Unterricht, das hat mein inneres Kind ein bisschen geheilt“, sagt er.

Mit der Zeit hat sich bei Elias eine richtige Leidenschaft für die Arbeit mit dem Holz entwickelt. Nach seiner Gesellenprüfung möchte er zunächst zeitweise im Ausland arbeiten und anschließend die Meisterschule für Holzbildhauer in München besuchen

An die Begegnung mit der alten Dame denkt Elias auch heute noch gerne zurück. „Ich wurde oft gefragt, ob ich danach spirituell geworden bin. Ich verneine das immer, auch wenn es mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt hat“, erzählt er.

Obwohl ihn die Worte der Frau damals emotional sehr aufgewühlt haben, war er auch berührt von der Begegnung mit ihr. „Man merkt schnell, was Menschen für Intentionen haben. Bei der alten Dame hatte ich nur positive Gefühle, die Begegnung war gar nicht unangenehm“, erzählt er. „Sie wirkte auch überhaupt nicht verrückt, im Gegenteil: Sie war einfach sehr nett zu mir. Und sie hatte erstaunlicherweise auch noch recht mit ihrer Vorhersage.“

Elias lächelt zufrieden.