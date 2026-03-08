Zum Hauptinhalt springen

Konzert in der IsarphilharmonieEnglische Engelsbotschaft

Lesezeit: 1 Min.

Die Münchner Philharmoniker und der Philharmonische Chor München mit (v.l.) Andrew Foster-Williams (Bass), Andrew Manze (Dirigent), Beth Taylor (Mezzosoporan) und David Butt Philip (Tenor).
Die Münchner Philharmoniker und der Philharmonische Chor München mit (v.l.) Andrew Foster-Williams (Bass), Andrew Manze (Dirigent), Beth Taylor (Mezzosoporan) und David Butt Philip (Tenor). Tobias Hase / mphil

Edward Elgars „The Dream of Gerontius“ wird hierzulande kaum gespielt, auch wegen seines ungewöhnlichen Sujets. In dieser Saison ist es dafür gleich zweimal zu hören. Die Münchner Philharmoniker wagen den himmlischen Einstieg und haben einen guten Schutzengel.

Kritik von Michael Stallknecht

Ein alter Mann stirbt und durchschreitet die Pforte zum Jenseits. Er begegnet Engeln, Dämonen, schließlich seinem Richter. Das Urteil: eine Runde Fegefeuer, Nachsitzen für Sünder. „The Dream of Gerontius“ ist hierzulande selten zu hören, in der britischen Heimat seines Komponisten Edward Elgar dagegen fast so populär wie Händels „Messias“.

Zur SZ-Startseite

Konzert des BR-Symphonieorchesters
:Frank Peter Zimmermann triumphiert mit Frank Martins Violinkonzert

Der Geiger begeistert im Herkulessaal mit klanglicher Klarheit und emotionaler Tiefe – gemeinsam mit Alain Altinoglu und dem BR-Symphonieorchester.

SZ PlusKritik von Harald Eggebrecht

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite