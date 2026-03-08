Ein alter Mann stirbt und durchschreitet die Pforte zum Jenseits. Er begegnet Engeln, Dämonen, schließlich seinem Richter. Das Urteil: eine Runde Fegefeuer, Nachsitzen für Sünder. „The Dream of Gerontius“ ist hierzulande selten zu hören, in der britischen Heimat seines Komponisten Edward Elgar dagegen fast so populär wie Händels „Messias“.
Konzert in der IsarphilharmonieEnglische Engelsbotschaft
Edward Elgars „The Dream of Gerontius“ wird hierzulande kaum gespielt, auch wegen seines ungewöhnlichen Sujets. In dieser Saison ist es dafür gleich zweimal zu hören. Die Münchner Philharmoniker wagen den himmlischen Einstieg und haben einen guten Schutzengel.
Kritik von Michael Stallknecht
