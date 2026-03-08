Ein alter Mann stirbt und durchschreitet die Pforte zum Jenseits. Er begegnet Engeln, Dämonen, schließlich seinem Richter. Das Urteil: eine Runde Fegefeuer, Nachsitzen für Sünder. „The Dream of Gerontius“ ist hierzulande selten zu hören, in der britischen Heimat seines Komponisten Edward Elgar dagegen fast so populär wie Händels „Messias“.