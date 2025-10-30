Die Münchner Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Fall, der den Ermittlern vom Kommissariat 21 noch Rätsel aufgibt: Ein Unbekannter soll eine Elfjährige am Mittwochmorgen auf dem Schulweg überfallen und ihr Bargeld sowie die Schülerfahrkarte geraubt haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 7.30 und 9 Uhr im Stadtteil Bogenhausen .

Das Kind berichtete, in der Effnerstraße einem Mann dabei geholfen zu haben, seinen Koffer in ein Auto zu laden. Dann habe sie einen Schlag erhalten und erinnere sich an nichts mehr. Erst 45 Minuten später habe sie sich etwa einen Kilometer entfernt auf einer Sitzbank eines Spielplatzes an der Titurelstraße wiedergefunden, berichtete die Elfjährige. Das Mädchen hatte Kopfschmerzen, im Krankenhaus wurde eine Beule am Hinterkopf diagnostiziert. Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt es laut Polizei nicht.