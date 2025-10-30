Zum Hauptinhalt springen

Polizei MünchenElfjährige berichtet von Überfall – Ermittler suchen Zeugen

Die Münchner Polizei steht vor einem Rätsel: Eine Elfjährige sagt, sie sei auf dem Schulweg überfallen worden, doch von dem Täter gibt es keine Spur (Symbolbild).
Die Münchner Polizei steht vor einem Rätsel: Eine Elfjährige sagt, sie sei auf dem Schulweg überfallen worden, doch von dem Täter gibt es keine Spur (Symbolbild). (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Die Münchnerin soll auf dem Schulweg im Stadtteil Bogenhausen angesprochen, niedergeschlagen und beraubt worden sein. Der Fall gibt Rätsel auf.

Die Münchner Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Fall, der den Ermittlern vom Kommissariat 21 noch Rätsel aufgibt: Ein Unbekannter soll eine Elfjährige am Mittwochmorgen auf dem Schulweg überfallen und ihr Bargeld sowie die Schülerfahrkarte geraubt haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 7.30 und 9 Uhr im Stadtteil Bogenhausen.

Das Kind berichtete, in der Effnerstraße einem Mann dabei geholfen zu haben, seinen Koffer in ein Auto zu laden. Dann habe sie einen Schlag erhalten und erinnere sich an nichts mehr. Erst 45 Minuten später habe sie sich etwa einen Kilometer entfernt auf einer Sitzbank eines Spielplatzes an der Titurelstraße wiedergefunden, berichtete die Elfjährige. Das Mädchen hatte Kopfschmerzen, im Krankenhaus wurde eine Beule am Hinterkopf diagnostiziert. Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt es laut Polizei nicht.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Urteil am Landgericht München
:Blutiger Streit in der Karaoke-Bar

Erst wurde sein Freund geschlagen, weil er nicht mehr anstoßen wollte – dann prügelte Quang N. mit einer Glasscherbe auf den Angreifer ein und verletzte ihn lebensgefährlich. Nun muss er für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis.

Von Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite