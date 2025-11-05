Sie dürfen nicht auf Radwegen abgestellt werden – und stehen doch nahezu überall: Elektroroller. Ein Engpass durch mehrere abgestellte E-Scooter hat am Dienstagmorgen in München einen schweren Verkehrsunfall mitverursacht, bei dem ein 33 Jahre alter Radfahrer schlimme Kopfverletzungen erlitt.

Der Radler war laut Polizei gegen 8.45 Uhr an der Freisinger Landstraße auf einem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh- und Radweg in Richtung Fröttmaninger Berg unterwegs. Ihm kam ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 64 standen laut Polizei am Rande des Geh- und Radweges mehrere geparkte E-Scooter. Diese wollte der 33-Jährige umfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der 33-Jährige trug einen Helm, erlitt durch den Zusammenstoß dennoch schwere Kopfverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.