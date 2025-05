Zwei neue Elefanten für Hellabrunn„Die haben sich lange berüsselt“

Interview von Philipp Crone

Solche Neuzugänge können sich sehen lassen. Gerade erst vermeldet der Zoo wie so oft im Frühjahr den aus menschlicher Sicht meist so niedlichen Nachwuchs, etwa bei den Tiefland-Nyalas, Murnau-Werdenfelser Rindern oder den Dahomey-Zwergrindern. Und dann kommen zwei weitere Neuankömmlinge, tonnenschwer, aber in einem Fall auch noch recht jung. Mit den beiden Elefanten, die Hellabrunn am Dienstag in München aus Leipzig aufnahm, wächst die Herde im Elefantenhaus auf sechs Tiere an. Die 15 Jahre alte Elefantenkuh Rani und ihre zweijährige Tochter Savani kamen mit einem Tieflader in einem Container an. Warum sind sie hier? Wie war die erste Nacht? Und wie läuft die Eingewöhnung nun ab?