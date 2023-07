Von Anna Weiß

Deutlich besser fürs Klima als eine Kreuzfahrt ist die monatliche "Queer Cruise" im Blitz Club. Am Samstagabend spielen zu diesem Anlass zahlreiche DJs, die sämtliche Spielarten der elektronischen Musik abdecken. Darunter Nene H und das mexikanische Duo "Zombies in Miami", Kareem El Morr aus München sowie die international gefeierte Französin Jennifer Cardini. Sie ist als DJ und Plattenlabel-Gründerin eine Institution in der queerfeministischen Szene und darüber hinaus. Am Wochenende wird sie auf dem Plus Floor im Blitz auflegen.