Wie erinnern wir uns an unsere Jugend? Für die Gen Z könnte das eines Tages mal, wenn die heute Jungen eines Tages alt geworden sind, ein Problem werden – in Zeiten von Instagram, Tiktok und Co. gibt es ja kaum noch etwas, das auf Papier konserviert ist. Kaum jemand, der heute Jungen wird also in 40, 50 oder 60 Jahren mal mit seinen Freunden von früher auf dem Sofa sitzen, durch verstaubte Alben blättern und sagen: „Schau mal, das wusste ich gar nicht mehr!“ Oder: „Mein Gott, waren wir jung!“

Hinzu kommt: Durch die schier unendlichen Möglichkeiten des Internets konsumieren junge Menschen heutzutage unterschiedliche Inhalte: Der eine schaut Kochvideos, die andere lustige Clips von Babykatzen und der Dritte zieht sich eine Serie nach der nächsten rein. Dass eine Generation am Samstagabend kollektiv vor dem Fernseher sitzt und sich noch heute von „Wetten, dass …?“ oder dem „Blauen Bock“ erzählt, wirkt für viele Junge sehr weit weg. Und während früher ganze Jahrgänge sehnsüchtig auf die neue Ausgabe des Lieblingsmagazins warteten, ist Lesen heutzutage kaum noch angesagt – erst recht nicht auf Papier.

Vielleicht werden die heute Jungen das eines Tages schade finden. Denn so ein kollektiver Blick zurück muss etwas Tolles sein – erst recht, wenn man etwas hat, das Menschen einer Generation verbindet. Im Falle derer, die in den Achtzigerjahren jung oder zumindest deutlich jünger als jetzt waren, gehört für viele das Magazin Elaste dazu. 1980 von drei jungen Männern – alle drei erst um die 20 Jahre alt – in Hannover gegründet und ab 1982 in München produziert, stieg die Zeitschrift schnell zum Leitmedium für Popkultur auf.

Die Redaktion wollte nicht nur zeigen, was gerade angesagt ist, sondern auch der Frage nachgehen, warum ausgerechnet dieser Trend angesagt ist. So wurde Elaste schnell zum Seismografen für den Zeitgeist. Das Magazin, so beschreiben es manche seiner früheren Leser, war etwas Besonderes: Irgendwo zwischen Literatur und Journalismus beschrieb und gestaltete die Redaktion den Alltag und das Lebensgefühl einer Generation, die zu alt für die goldene Zeit des Punks war und nicht so genau wusste, welche kulturelle Bewegung als Nächstes kommen würde.

Thomas Elsner, der zusammen mit Michael Reinboth und Christian Wegner das Gründertrio von Elaste bildet, erinnert sich: „Wir waren Anfänger, Träumer, die aus dem Nichts heraus in kürzester Zeit ein paar der wichtigsten Künstler, Musiker, Menschen unserer Zeit getroffen und in unser Heft gebracht hatten.“

Die wichtigsten Künstler, das waren damals unter anderem Bands wie Kraftwerk, Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger oder der „King of Pop Art“, Andy Warhol. Den passten die Macher von Elaste kurzerhand am Flughafen in Hannover ab, drückten ihm eine Familienpackung Ültje-Erdnüsse und die erste Ausgabe ihres Magazins ihn die Hand – und zack, zierte Warhols Konterfei mit einem Löffel chinesischem Essen am Mund die dritte Ausgabe.

Mehr als 40 Jahre nach der Gründung des Magazins haben Elsner und Reinboth nun den Blick zurück geworfen auf die Elaste-Ära von 1980 bis 1986. Sie haben auf 560 Seiten Fotos und Texte aus der Zeit zusammengetragen, die sie am Samstag, 27. Dezember, bei einer Lesung im Fat Cat präsentieren. Und weil sich Erinnerung und Lebensgefühl nicht nur in einem Magazin manifestieren, wechseln Elsner und Reinboth im Anschluss vom Lesesessel an die Turntables und spielen ihre Lieblingsmusik aus der Zeit: New Wave, Cold Wave, Industrial, Post-Punk – ein Abend als Hommage an die Achtziger. Zudem liest die Autorin Erika Thomalla aus ihrem Buch „Gegenwart Machen – Eine Oral History des Popjournalismus“, in dem sie die Entwicklung des in den Achtzigerjahren aufkommenden Genres nachzeichnet.

1986 war dann Schluss mit Elaste, im Sommer erschien die 16. und letzte Ausgabe. Die Erinnerungen an damals aber haben überlegt und sind nun in Elsners und Reinboths Buch konserviert. Es ist eine Art Zeitzeugnis, das den heute Jungen eines Tages fehlen dürfte.

Elaste 80s Bash, DJ Sets/Party/Lesung, 27. Dezember, 21 bis 4 Uhr, Rosenheimer Straße 5, Live Evil (Fat Cat)