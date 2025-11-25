Eisstockschützen, die auf zugefrorene Gewässer warten, haben wegen der milden Winter seit Jahren kein Glück. Doch es gibt eine zwar nicht ganz adäquate, aber immer beliebter werdende Variante: Schießen auf Kunstbahnen – als sportliches Freiluft-Vergnügen liegt genauso wie Boule bei jungen Leuten im Trend.

Jedes Jahr kommen neue Bahnen hinzu, auch auf Dachterrassen von Münchner Hotels wird gespielt. Kein Wunder, denn Eisstockschießen ist gesellig, macht Spaß und man braucht keine Ausrüstung. Die wird überall von den Anbietern vor Ort gestellt, sogar in kleinen Ausführungen für Kinder. Lediglich warm anziehen sollte man sich, gute Laune mitbringen und ein wenig beweglich in den Beinen sein.

Für jene, die sich auf rutschigen Böden unsicher fühlen, empfehlen sich Schuhspikes. Für die innere Hitze sorgen diverse Heißgetränke, die rund um die Bahnen, die man stundenweise buchen kann, angeboten werden, denn die meisten von ihnen befinden sich auf den Freischankflächen der Gastronomiebetriebe.

Die Regeln sind einfach: Zwei Teams mit bestenfalls vier Spielern treten gegeneinander an, jeder ist ausgerüstet mit einem Eisstock. Ziel ist es, seinen Stock so nah wie möglich an die sogenannte Daube zu schießen. Die Kehre – so nennen Eisstockschützen eine „Runde“ des Spiels – ist vorbei, wenn alle Spieler ihren Eisstock geschossen haben. Danach werden die Punkte zusammengezählt und die nächste Kehre beginnt.

Besonderes sportliches Geschick muss man nicht mitbringen. Wichtig ist die richtige Schwingbewegung und das rechtzeitige Loslassen des Stocks, bei dem man möglichst tief in die Knie geht, damit er wie am Schnürchen gezogen geschmeidig über den Boden gleitet. Ob die hiesigen Gewässer noch so zufrieren, dass man sie gefahrlos bespielen kann (15 Zentimeter Minimum), steht in den Sternen. Bis dahin heißt es: ab in den Biergarten oder auf die Dachterrasse.

Bamberger Haus

Ein kleines Winterwunderland mit kleinen weißen Zelten, in denen Speisen und Getränke angeboten werden, ist am Bamberger Haus um fünf Kunsteisbahnen herum aufgebaut. (Foto: Catherina Hess)

In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der Biergarten des Bamberger Hauses im Luitpoldpark in ein kleines Winterwunderland mit hübscher Beleuchtung. Im Biergarten des Gasthofs Bamberger Haus sind bis Ende Februar fünf Eisstockbahnen aus Kunsteis aufgebaut.

Zubehör wie Eisstöcke und Dauben sind im Preis inbegriffen. Auch ein sogenanntes Deluxe-Paket ist buchbar: Drei Stunden Schießen inklusive Equipment, Getränke und Speisen ab 65 Euro pro Person. Der Winterbiergarten bietet in den Zelten Brotzeiten, Suppen, Flammkuchen, Glühwein und Punsch zur Stärkung.

Außerdem gibt es im Garten des Grundstücks das Restaurant „Ludwig’s Salettl“, in dem Kaffee und Kuchen serviert werden. Das Bamberger Haus selbst bietet warme Küche an.

Winterzauber im Bamberger Haus, bis 28. Februar, Brunnerstraße 2, Reservierungen unter bambergerhaus.com

Bergson

Das Bergson, Münchens neuer Hotspot für Konzerte und Kulturveranstaltungen, hat seit vorigem Jahr auch zwei Kunststoffbahnen. (Foto: Simon Haseneder)

Münchens neuer Place-to-be für Kunst, Kultur, Kulinarik und Events in Aubing hat nun einen kleinen Winterwald aufgebaut mit Speisen, Drinks und zwei Kunststoff-Bahnen, die man samt Eisstöcken und Daube für ein oder mehrere Zeitfenster buchen kann. Ein Zeitfenster ist jeweils eine Stunde.

Eine Bahn bietet Platz für bis zu acht Spieler. Für das nötige Zielwasser sorgt eine Hütte mit Flammkuchen, Glühwein und Punsch. Feuerschalen und Lichterketten sorgen für heimelige Atmosphäre.

Bergson Kunstkraftwerk, voraussichtlich bis 8. Februar oder länger, am Bergson Kunstkraftwerk 2 (ehemals Rupert-Bodner-Straße 3-5), Reservierungen unter bergson.com

Nockherberg

An den Bahnen am Nockherberg gibt es überdachte Sitzmöglichkeiten und Stehtische mit Heizpilzen. (Foto: Dahoam in Minga/Winterfest am Nockherberg)

Auf zwölf Kunsteisstockbahnen kann man direkt neben dem Paulaner auf dem Nockherberg-Gelände mit Freunden und Kollegen sportlich die Kräfte messen. Bei Reservierung einer Bahn sind Leihstöcke und Daube im Preis enthalten; auch ein komplettes Eisstockturnier inklusive Schiedsrichter, Pokalen und Urkunden kann man hier buchen. Zum geselligen Aufwärmen werden gegen entsprechenden Aufpreis eine Feuerzangenbowle und Käsefondue-Menüs in der Winterfest-Alm angeboten.

An den Bahnen gibt es überdachte Sitzmöglichkeiten und Stehtische mit Heizpilzen. Der „Dahoam in Minga-Kiosk“ verkauft Cocktails, Glühwein und Snacks. Wer sich richtig ausgepowert hat und etwas Deftiges braucht: Warme bayerische Küche gibt’s gleich nebenan im rustikalen Wirtshaus.

Nockherberg, bis 22. Februar, Hochstraße 77, Reservierungen unter eisstockschiessen-muenchen.de

Hirschgarten

Einen besonderen Service bietet der Hirschgarten: Einfache Gerichte und Getränke werden vom Personal direkt an die Bahn gebracht. (Foto: Florian Peljak)

Der Königliche Hirschgarten im Münchner Westen ist nicht nur im Sommer einen Ausflug wert. Im Winter sind direkt neben dem Gasthof Hirschgarten angrenzend an den Biergarten acht Natureisbahnen aufgebaut, die stundenweise von maximal je zehn Personen reserviert werden können. Zwischen den Bahnen gibt es Sitzmöglichkeiten und einen besonderen Luxus für Frierende: im Freien stehende Holzöfen und sogenannte Kaminbars.

Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet sich der Service im Freien an: Einfache Gerichte und eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken werden vom Personal direkt an die Bahn gebracht. Für den großen Hunger empfiehlt sich das große Wirtshaus.

Hirschgarten, bis 1. März, Reservierungen unter hirschgarten.de/eisstockbahn

Augustiner-Keller

Wie im Hirschgarten sind auch die Bahnen im Augustiner-Keller aus Natureis. Mit 25 Metern Länge und sieben Metern Breite gehören sie zu den größten Stockbahnen in München. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Winter lockt im Biergarten des Augustiner-Kellers an der Arnulfstraße eine urige Eisstockhütte neben sieben Eisstockbahnen mit richtigem Eis, die mit 25 Metern Länge und sieben Metern Breite zu den größten Stockbahnen gehören. Einen Leihstock gibt es für fünf Euro. Zum Biergarten gehört auch ein „Schäferwagen“, der für kleine Gruppenfeiern bis zu zwölf Personen zur Verfügung steht, verbunden mit einer Umsatzgarantie und Menüauswahl.

Für größere Gruppen bis zu 50 Gästen gibt es vier sogenannte Austragshütten, benannt nach den ehemaligen Bedienungen Geni, Erna, Maria und Zenka. Eine größere Hütte auf dem Biergartengelände steht allen Besuchern offen.

Winterzauber im Augustiner-Keller, bis 28. Februar, Arnulfstraße 52, Reservierungen unter augustinerkeller.de

Scheck Club

Nach dem Tennismatch noch eine Runde Eisstockschießen? In der Allwetteranlage des Sport Scheck Clubs geht das auf zwei Kunsteisbahnen. (Foto: Scheckclub)

Dort, wo sich normalerweise Tennis-, Soccer-, Padel- oder neuerdings auch Pickleball-Spieler in der Allwetteranlage des Scheck Clubs in Unterföhring auf ein Match treffen, gibt es seit vorigem Jahr auch zwei Eisstockbahnen aus Kunststoff. Daneben gibt es kleine Stände mit Snacks und warmen Getränken. Die Bahnen können sowohl online als auch im Sport-Ressort Scheck an der Hotelrezeption gebucht werden.

Scheck Club, bis 28. Februar, Münchner Straße 15, Unterföhring, Reservierungen unter scheckclub.de

Löwenbräukeller

Eine langjährige Tradition ist das winterliche Eisstockschießen auch im Biergarten des Löwenbräukellers in der Nymphenburger Straße. Gespielt wird auf vier Bahnen. Ergänzen lässt sich das Ganze mit diversen Gutscheinen für Glühwein, Kartoffelsuppe aus dem Brotlaib, Bratwurst am Stock zum Grillen am offenen Feuer oder Kaiserschmarrn.

Auch eine Siegerehrung lässt sich dazu buchen, mit Treppchen und Pokalen für den Ersten, Zweiten und den Drittplatzierten. Größere Gruppen ab 25 Personen können als Special das Pagodenzelt dazu mieten inklusive einer Heizstelle, zwei Bahnen, Getränken, Essen und gemütlicher Atmosphäre.

Löwenbräukeller, bis 7. Februar, Nymphenburger Straße 2, Reservierungen unter eisstockspass.de

Zum Straubinger

Auf den zwei Kunsteisbahne im Gasthof „Zum Straubinger“ wird ganz traditionell mit Holzstöcken gespielt, die man sich dort leihen kann. (Foto: Gasthof Straubinger)

Eisstockschießen mitten in der Stadt: Im Glockenbachviertel bietet der Gasthof Zum Straubinger zwei Bahnen aus Kunsteis, die man für acht bis 16 Personen buchen kann. Auch hier empfiehlt es sich, rechtzeitig zu reservieren.

Es wird noch ganz traditionell mit Holzstöcken gespielt, die dort im Bahnpreis inbegriffen sind. Neben den Bahnen gibt es überdachte Sitzmöglichkeiten, Getränke werden zur Selbstbedienung nach Wunsch den Bahnen bereitgestellt.

Gasthof Straubinger, bis 8. Februar, Blumenstraße 5, Reservierungen unter zumstraubinger.de

Hofbräukeller

Dort, wo im Sommer die Biergartentische stehen, sind nun fünf Kunststoffbahnen aufgebaut: Der Hofbräukeller am Wiener Platz. (Foto: Hofbräukeller)

Auch der Hofbräu-Biergarten in Haidhausen hat nun eine Winter-Alternative: fünf Kunststoff-Eisstockbahnen, die Stöcke sind im Preis inbegriffen für acht Personen. Vor Ort können Glühwein, Bier und alkoholfreie Getränke gekauft werden. Wer davor oder danach im Restaurant essen möchte, sollte unbedingt vorher reservieren.

Hofbräukeller, bis 31. Januar, Innere Wiener Straße 19, Reservierungen unter hofbraeukeller.de

Minna Thiel

Der Clou im Minna Thiel: Hier sind die beiden Eisstockbahnen überdacht. So steht dem geselligen Vergnügen auch bei schlechtem Wetter nichts im Wege. (Foto: Minna Thiel)

Vor sechs Jahren verschlug es die große Liebe des Bahnwärters Thiel in die schöne Maxvorstadt. Heute ist der alte Bahnwaggon Minna Thiel vor der HFF ein beliebter Treffpunkt und pulsierender Kulturort mit Schienenbuskonzerten, Lesungen, Yoga-Sessions, Workshops, einer Fotobox und im Winter mit zwei überdachten Kunsteisbahnen mit acht Metern Länge und zwei Metern Breite – so steht dem geselligen Wintersport auch bei schlechtem Wetter nichts im Wege.

Stöcke und Daube sind im Preis inbegriffen, das nötige Zielwasser in Form von Bio-Glühwein, heißem Aperol und weiteren kalten und warmen Getränken gibt es an der Containerbar. Zur Taktik-Besprechung und Spielanalyse steht der gemütliche Schienenwagen zur Verfügung.

Minna Thiel, bis 8. Februar, Bernd-Eichinger-Platz 1, Reservierungen unter minnathiel.de/eisstockbahn

Fitzroy Bar und Cloud 6

Stockschießen deluxe: Auf den Dachterrassen des Adina-Hotels (Bild) im Oste Münchens und des Marriott City West ist der Weitblick inklusive. (Foto: Florian Peljak)

Wenn es draußen kalt wird, zieht es viele ausgerechnet auf die Terrasse – etwa auf die Dachterrasse des Fitzroy Munich im 15. Stock des Adina-Hotels im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof oder die weihnachtlich geschmückte des Mariott Hotels City West.

Das Schießen auf der gut zehn Meter langen Bahn im Fitzroy ist bei schönem Wetter fantastisch, denn der Alpenblick ist inklusive. Da lassen sich ein paar frische Böen schon mal ertragen. Außerdem gibt’s dort die Winterbar mit Snacks, Currys und Drinks, Feuerstellen und Decken. Die Eisstöcke sind hier im Preis inklusive.

Sportlich aktiv sein mit Weitblick – das funktioniert auch auf den zwei Eisstockbahnen auf „Wolke 6“ zwischen Hütten und Bergbahngondeln auf dem Dach des Marriott City West. Das Eisstockschießen lässt sich im Cloud 6 wunderbar mit einem Fondue oder einem Raclette in einer der vier neugestalteten Skigondeln kombinieren, reservieren muss man beides.

Fitzroy Munich, bis 3. März, Atelierstraße 22, Werk 4, 15. Stock, Reservierungen unter fitzroy-munich.de, Cloud 6, Marriott Hotel City West, bis 11. Februar, Landsberger Straße 156, opentable.de

Chinesischer Turm

Sie gehören zum Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm wie die Krippe, der Weihnachtsbaum und die besondere Atmosphäre im Englischen Garten: die beiden Kunsteisstockbahnen, die in der „Happy Hour“ von 11 Uhr an schon für 50 Euro zu haben sind. An den Weihnachtsmarkt-Ständen gibt es neben den üblichen Speisen und Getränken auch das dortige „Highlight“: die Ochsensemmel, inzwischen auch in der veganen Variante.

Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm, Englischer Garten, bis 23. Dezember, Reservierungen unter weihnachtsmarkt-chinaturm.de

Container Collective

Im Container Collective im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof kann man neben den drei Bahnen auch gleich die Verpflegung mitbuchen. (Foto: Ivana Bilz)

Seit Mitte November gibt es im Container Collective im Werksviertel wieder den Weihnachtsmarkt mit Eislauf auf dem Knödelplatz und Eisstockschießen. Die Bahnen kann man gleich inklusive Verpflegung und Getränken buchen. Zum Essen gibt’s Kartoffelsuppe und Tortilla Wraps – Glühwein beziehungsweise Punsch sind als „Flatrate“ (drei Tassen) für 16,50 Euro zu haben.

Container Collective, Werksviertel München Ost, bis 21. Dezember, eventfabrik-muenchen.de

Park Café

Im Winter hat auch der Winterbiergarten im Park Café eine eigene Eisstockarena. Ein für Gruppen buchbares Chalet, eine Almhütte und fünf Eisstockbahnen bieten ein gutes Terrain für Weihnachtsfeiern oder sportliche Feierabend-Runden. Wer sich einen Bahnschiedsrichter leisten möchte, muss dafür 250 Euro pro Stunde berappen. Kulinarisch ist das Übliche geboten: roter und weißer Glühwein, Wüstl, heiße Maroni und gebrannte Mandeln.

Park Café, Sophienstraße 7, bis 20. Februar, parkcafe089.de

Tollwood

Einmalige Atmosphäre: Auf dem Winter-Tollwood bietet sich nach dem Eisstockschießen ein gemütlicher Bummel durch die Stände und Markthallen an. (Foto: Alexander Scharf)

Im Zauberwald stehen neuerdings vier Bahnen, die Tollwood-typisch natürlich nachhaltig, also ohne Wasser und Strom betrieben werden und aus Kunststoff bestehen. Besonders schön ist es, anschließend die spezielle Tollwood-Atmosphäre zu genießen und durch die vielen Marktzelte zu bummeln, an den Ständen internationale Speisen zu genießen und danach vielleicht bei Livemusik einen Absacker im Hexenkessel-Zelt zu nehmen.

Tollwood-Winterfestival, Theresienwiese, bis 23. Dezember, tollwood.de