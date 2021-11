Julia Wittig ist mehrfache Weltmeisterin im Eisschwimmen. Im Interview spricht die 42-jährige Münchnerin über den Umgang mit Schmerzen, den Unterschied zwischen Kälte und Frieren - und darüber, was am Schwimmen in eiskaltem Wasser schön ist.

Interview von Philipp Crone

Julia Wittig sitzt in einer Thermojacke am Tisch, ihre rechte Hand klopft bei fast jedem Satz mit der Kante auf den Tisch. Es sind dünne, drahtige Hände, die es gewohnt sind, vor Kälte taub zu werden. Bis zu elf Einheiten pro Woche absolviert die 42-jährige Burghauser Grundschullehrerin vor einer Eisschwimm-WM. In ihrer Jugend war die gebürtige Münchnerin Leistungsschwimmerin. Inzwischen hat sie mehrere Weltmeistertitel als Eisschwimmerin. Nun hat sie das Buch "Eisschwimmen" geschrieben. Warum macht sie das? Weil am Ende eine unbezahlbare Belohnung steht.