Vor Schneefall, der am Mittwochmorgen in Eisregen übergeht, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auf den Straßen in München könnte es also spiegelglatt werden. Und nicht nur dort: Die Verantwortlichen am Münchner Flughafen im Erdinger Moos erwarten bis mittags "erhebliche Einschränkungen im Flugbetrieb". Und auch die Bahn kündigt schon einmal vorsichtshalber "deutschlandweit Auswirkungen" auf den Regional- und Fernverkehr an. Bei der Münchner S-Bahn heißt es, dass es im S-Bahnverkehr zu witterungsbedingten Einschränkungen kommen kann. Die Fahrgäste werden aufgefordert, Abstand zur Bahnsteigkante zu halten und Vorsicht beim Ein- und Ausstieg walten zu lassen. Unterrichtsausfälle wie in anderen Teilen Bayerns wurden am Dienstagnachmittag für München aber noch nicht angekündigt.