Wer einmal am New Yorker Rockefeller Center Schlittschuh laufen möchte, muss dafür nicht mehr unbedingt in die USA fliegen. Denn im „Winter Wonderland“ in der früheren Reitschule am Englischen Garten wird nun ein Abbild dieses Ortes durch eine immersive Lichtprojektion an die Wände hinter einer Eisfläche geworfen.