In bunten Lichtern Pirouetten drehen oder zu Neunziger-Jahre-Musik die Kufen schwingen: Die Eislauf-Saison hat begonnen. Ein Überblick der Bahnen in München und Umgebung.

Von Nora Theisinger

Eiszauber am Stachus

Detailansicht öffnen Besonders schön lässt es sich auf der Eisbahn am Stachus in den Abendstunden zu bunten Lichtern laufen. (Foto: Robert Haas)

Auf der Eisbahn am Stachus können Schlittschuhfans vom 19. November an wieder ihre Bahnen drehen. Besonders schön ist es in den Abendstunden aufgrund der bunten Beleuchtung. Und wessen Magen nach der Fahrt knurrt, kann anschließend in der Schmankerl-Hütte oder in einem Lokal in der Umgebung eine warme Mahlzeit zu sich nehmen.

Preise und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Olympia-Eissportzentrum

Die Kufen passend zur Musik gleiten lassen? Das ist auf der Eisbahn im Olympiapark möglich. Denn donnerstags, freitags und samstags findet von 20 bis 22 Uhr ein Disco-Eislauf statt. Nicht nur Profis sondern auch Hobbyfahrerinnen und -fahrer können dann zu "Worldmusic", Charthits und "Best of 50's to 90's" in Schlittschuhen tanzen. Außerdem steht neben dem normalen Publikumsverkehr die Halle täglich von 8 bis 9.40 Uhr fürs Kürpatch zur Verfügung. Das heißt in dieser Zeit können Figuren und Sprünge trainiert werden. Dienstags und donnerstags von 12.15 bis 13.45 Uhr ist außerdem Ü50 angesagt.

Die Halle im Olympiapark ist sogar barrierefrei. Für Kinder- und Erwachsenenrollstühle bietet das Olympia-Eissportzentrum Eisgleiter an, welche unten an den Rollstuhl angebracht werden können.

Weitere Informationen dazu, zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Prinzregentenstadion

Detailansicht öffnen Die Münchner Eistänzer bieten im Prinzregentenstadion kostenlosen Tanzunterricht an. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch die Eislaufbahn am Prinzregentenplatz lädt zum Tanz und sogar zum kostenfreien Unterricht. Jeden Sonntag helfen erfahrene Tänzerinnen und Tänzer die eigenen Moves zu verbessern. Um 9.30 Uhr beginnt das Aufwärmen mit Musik wie Walzer und Tango. Anschließend findet von 10 bis 11 Uhr der Tanzkurs statt. Bis 12 Uhr läuft weiter Eistanzmusik, sodass das Erlernte direkt umgesetzt werden kann. Natürlich ist die Halle auch für Publikumsverkehr geöffnet.

Leider ist die Halle noch geschlossen. Sie wird voraussichtlich Mitte oder Ende November die Türen öffnen. Die Öffnungszeiten finden Sie dann hier.

Eis- und Funsportzentrum Ost

Die offene Eisbahn Mitten im Ostpark hat die Saison schon eröffnet. Zwischen den Bäumen des Parks kann auf der 400 Meter langen Eisschnelllaufbahn Groß und Klein, Profi und Laie die Kufen gleiten lassen. Es gibt auch einen Innenbereich für Eissportlerinnen und Eisportler. Wer keine eigene Ausrüstung besitzt, kann diese natürlich vor Ort ausleihen.

Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

Polariom Germering

Detailansicht öffnen In Germering ist in der Eissporthalle Polariom Schlittschuhlaufen möglich. (Foto: Johannes Simon)

In der 60 Meter langen und 30 Meter breiten Eisfläche in der Halle in Germering, die direkt neben dem Freibad liegt, können die Besucherinnen und Besucher seit Mitte Oktober mit Schlittschuhen aufs Eis. Das Eislaufen wird hier von Musik begleitet. Die Saison endet erst im März.

Preise und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Eissporthalle Erding

Auch in Erding ist Schlittschuhlaufen möglich. Die Halle ist seit September geöffnet. Montags von 20 bis 23 Uhr findet zudem ein öffentliches Eisstockschießen statt.

Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

Kunsteisbahn Dachau

Detailansicht öffnen Schlittschuhläuferinnen und -läufer werden auf der Kunsteisbahn Dachau von strahlender Sonne begleitet. (Foto: Toni Heigl)

Eislauf-Begeisterte kommen auch in Dachau auf ihre Kosten. Auf 1800 Quadratmetern können sie dort an der frischen Luft ihre Bahnen ziehen.

Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

Eisstadion Ottobrunn

Im Südosten von München findet sich seit 1978 das Eisstadion Ottobrunn, sogar Olympiateilnehmer trainierten hier einst. Die Eislaufbahn liegt im Freien.

Preise und Öffnungszeiten finden Sie hier.