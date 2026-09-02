Laim ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein verschlafenes Dorf, etwa 250 Menschen leben darin, im Mittelpunkt die Kirche, es gibt einige Bauernhöfe, zwei Wirtshäuser und eine Schmiede. Nördlich der Ortschaft verläuft die Bahnlinie zwischen München und Augsburg. Mit der ländlichen Beschaulichkeit ist es vorbei, als am Rande des Gemeindegebiets ein Rangier- und Güterbahnhof entsteht.

Plötzlich ist das bäuerliche Dorf ein heiß begehrter Wohnort. Im Jahr 1895 zählt man bereits 838 Einwohner, fünf Jahre später, als Laim nach München eingemeindet wird, sind es 2625. Die Alteingesessenen ärgern sich über die Zuzügler, mitunter ist von „Gesindel“ die Rede. Die meisten der Neuankömmlinge arbeiten für die Eisenbahn, aber auch die Handwerks- und Industriebetriebe, die sich entlang der Landsberger Straße ansiedeln, bieten Arbeitsplätze. Wo aber sollen die Leute wohnen? Wohnraum ist knapp – und somit teuer. Doch die Eisenbahner wissen sich zu helfen.

Wie sie das taten, dokumentiert das kürzlich erschienene Buch „Die ersten Eisenbahner-Colonien in Laim“, verfasst von der Architektin, Künstlerin und Illustratorin Brigitte Püls. Ihre Hauptquelle ist der erste Band einer Chronik der Baugenossenschaft München des Bayerischen Eisenbahner-Verbandes, in der der Eisenbahn-Sekretär Martin Gebhart das Leben in den Genossenschaftsgebäuden zwischen 1898 und 1928 dokumentierte. Im Vorwort seiner Chronik schrieb Gebhart über die Motive des damaligen Bauprojekts: „Eines der wichtigsten Kapitel in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht ist eine gesunde, passende und den Verhältnissen des Einzelnen entsprechende Wohnung.“

Genau daran aber mangelt es um 1900 in der königlich-bayerischen Hauptstadt München, die sich rasant in eine moderne Metropole mit Industrie und großen Gewerbebetrieben wandelt. Auch die Eisenbahn expandiert und benötigt viele Arbeitskräfte. Sie gilt als attraktiver Arbeitgeber, die Bedingungen sind besser als in den meisten Fabriken. Der Arbeitsplatz eines Eisenbahnarbeiters, schreibt Püls, „ist vergleichsweise sicher, die Familien sind bei Krankheit, im Alter und bei Todesfall abgesichert, und innerhalb der Hierarchien ist ein Aufstieg in den Beamtenstand möglich“.

Das knappe Wohnraumangebot macht es aber auch den Eisenbahnern schwer, eine Unterkunft zu finden. Die rettende Idee ist, sich zusammenzutun und selbst für Abhilfe zu sorgen. Am 18. September 1898 gründen 42 Männer des Bayerischen Eisenbahner-Verbandes einen Bau- und Sparverein, aus dem die Baugenossenschaft München hervorgeht. Der Verein kauft 3,6 Hektar Bauland auf Laimer Flur, pro Quadratfuß zahlt man 60 Pfennig. 1899 beginnen die Bauarbeiten, nördlich und südlich der Camerloherstraße entstehen langgezogene Wohnblöcke, deren Fassade barockisierende Elemente schmücken, die noch heute zu bewundern sind.

Eine Postkarte von 1905 zeigt die drei „Colonien“ kurz nach ihrer Fertigstellung: die Eisenbahnbediensteten-Colonie und die Lokomotivführerhäuser an der Camerloherstraße sowie die Eisenbahnbeamten-Colonie am Agricolaplatz. Foto: Historisches Archiv, Norbert Winkler

Vor allem aber sind die Wohnungen für die damalige Zeit höchst komfortabel. Ein bis drei Zimmer haben sie, Wohnküche, Speisekammer und – auch nicht selbstverständlich – einen Abort innerhalb der Wohnung. Nachdem Chronist Gebhart im Jahr 1900 eingezogen war, notierte er begeistert: „Am 1. September d. J. bezog auch ich mit meiner Familie eine neue Wohnung in der Genossenschaft & es ist mir noch heute in guter Erinnerung, wie wir uns freuen, endlich eine schöne, gesunde, helle, geräumige & dazu auch billige Wohnung zu besitzen, ohne dabei von der Gnade & den Launen eines gestrengen Hauspaschas abhängig sein zu müssen.“

Brigitte Püls’ Buch besticht vor allem durch die reichhaltige Bebilderung, ja man darf fast von einem Bilderbuch sprechen. Eindrucksvoll sind Pläne und Fotos aus den ersten Jahren der Eisenbahner-Kolonie, die zeigen, dass die Gebäude praktisch in die grüne Wiese gesetzt wurden – drum herum nur Ackerland und Felder. Ein Grundgedanke dieser Art genossenschaftlichen Wohnens war, sich weitgehend selbst zu versorgen. In den Innenhöfen gab es Mietgärten, zum Anbau von Kartoffeln und Gemüse pachtete man außerhalb der Blöcke liegende Ackerflächen hinzu. Auch die Haltung von Tieren – darunter Schweine, Kühe, Ziegen und Gänse – war möglich.

Nicht vergessen hatten die Planer, die Kolonie mit drei Wirtshäusern und einem Kaufhaus auszustatten. Die Wirtschaften existieren noch heute, nur Namen und Pächter haben gewechselt. Autorin Püls stellt die derzeitigen Wirtsleute in Wort und Bild vor. Das einstige „Eisenbahnerheim“ am Laimer Platz heißt jetzt „Dalma & August“, aus dem „Camerloherbad“ wurde die „Taverna“, und der „Aindorfer Hof“ firmiert heute unter dem Namen „Zum Aindorfer“.

Vor allem die historischen Fotos lassen ahnen, welcher Geist in den Genossenschaftshäusern geherrscht haben muss. So gründeten die Genossen 1902 den Radfahr-Club „Auf geht’s“, dessen Mitglieder zunächst vor allem Radwanderungen unternahmen, später aber zunehmend Wettkampfsport betrieben.

Der 1902 gegründete Radfahr-Club „Auf geht’s“ beim Festzug anlässlich seines 25-jährigen Bestehens im Jahr 1927 in der Camerloherstraße . Im Hintergrund das Kaufhaus der Genossenschaft, das heutige „Speisezimmer“. Foto: Historisches Archiv, Norbert Winkler

Zur Instandhaltung der Gebäude hatte man eine eigene Abteilung, für die im März 1919 ein Lastwagen der Marke „Vomag“ aus alten Heeresbeständen angeschafft wurde. Darüber schrieb der Chronist: „Das Fahrzeug war beim Ankauf wegen Mangel an Gummi nur mit Eisenreifen belegt. Diese Notbereifung erfüllte nun zwar im Sommer seinen Zweck, erwies sich jedoch im Winter, als die Straßen mit Eis und Schnee bedeckt waren, als äußerst mangelhaft.“

So reichhaltig und aussagekräftig das Bildmaterial auch ist: Als Leser wünscht man sich, die Autorin wäre mit Worten etwas weniger sparsam umgegangen. Wenn es um Informationen geht, lässt sie in erster Linie den Chronisten Gebhart sprechen. Gerne würde man aber mehr über das Leben in der Kolonie erfahren. Wie sah der Alltag aus, gab es Spannungen unter den Berufssparten, spielten Hierarchien eine Rolle? Immerhin leisteten sich die hoch angesehenen Lokomotivführer eine eigene Wohnanlage, den „Lokführerbau“ an der Camerloherstraße.

Der Eingang zu den Häusern der Eisenbahnbediensteten-Colonie von Architekt August Brüchle lässt heute noch erkennen, dass die Architektur keineswegs schmucklos war. Foto: Brigitte Püls

Die ersten Jahrzehnte der Kolonie waren auch eine Zeit enormer politischer und gesellschaftlicher Umbrüche. So wäre es interessant, zu erfahren, wie die Eisenbahner zur Revolution im November 1918 standen. Blieben sie, insbesondere die Beamten, königstreu, oder schlossen sie sich den Revolutionären an? Und wie verhielten sich die Bewohner der Kolonie, als in den 1920er-Jahren die Nationalsozialisten immer stärker wurden und 1933 schließlich an die Macht kamen? Diese und andere Hintergrundinformationen hätten dem Buch zusätzlich gutgetan.

Gleichwohl ist es verdienstvoll, dass Brigitte Püls hier ein relevantes Kapitel Heimatgeschichte zusammengestellt hat. Lesenswert ist es allemal, zumal sie auch aktuelle bildliche Einblicke in die erstaunlich aufwendig gestalteten Treppenhäuser der Genossenschaftsgebäude liefert. Angesichts der heutigen Wohnungsnot und der damit verbundenen Spekulation und Abzockerei ist man froh, dass die Laimer Eisenbahner-Kolonie nicht längst in die Hände von Investoren gefallen ist. Sie ist heute Teil der Baugenossenschaft des Verkehrspersonals 1898 e. G.

Brigitte Püls: Die ersten Eisenbahner-Colonien in Laim. Franz Schiermeier Verlag, 118 Seiten mit vielen Bildern.