2024 war für Lucy Allary ein herausforderndes Jahr: Als Selbständige hat die schwangere Gründerin der veganen Eisdiele Eisbrunnen keinen Anspruch auf Mutterschutz, sie führt zwei Filialen, die weiterlaufen müssen, auch Elternzeit hat sie nicht. Allary arbeitet also nicht nur bis zum letzten Tag vor der Geburt ihres Sohnes, sie kehrt auch schon drei Wochen danach zurück in ihren Job. Es ist nichts, was sie empfiehlt, und doch: Die 33-Jährige kann ihrer Situation aus heutiger Sicht etwas Positives abgewinnen.