Am Donnerstag war sie plötzlich wieder da, die Welle im Eisbach am Haus der Kunst. Die Welle, die München auch als Surfstadt bekannt gemacht hat – und die nach einer Flusssäuberung im Oktober verschwunden war. Ein Naturwunder? Das Ergebnis eines weiteren Strömungsversuchs? Oder die nächste Guerillaaktion aus der Surf-Community?