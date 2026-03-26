Am Donnerstag war sie plötzlich wieder da, die Welle im Eisbach am Haus der Kunst. Die Welle, die München auch als Surfstadt bekannt gemacht hat – und die nach einer Flusssäuberung im Oktober verschwunden war. Ein Naturwunder? Das Ergebnis eines weiteren Strömungsversuchs? Oder die nächste Guerillaaktion aus der Surf-Community?
Surfspot in MünchenPlötzlich ist die Eisbachwelle zurück
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Kurz nach der Wahl von Dominik Krause zum Münchner Oberbürgermeister baut sich die berühmte Surfwelle am Englischen Garten plötzlich wieder auf. Will da jemand den Neuen im Rathaus testen?
Von René Hofmann
Städtische Behörden gegen Surfer:Wie es zum Streit um die Münchner Eisbachwelle kam
Seit Monaten gelingt es nicht, die bekannte Surfwelle am Haus der Kunst in München wiederherzustellen. Warum der Streit darüber nun eskalierte – und wie es jetzt weitergehen könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
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