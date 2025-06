Die weltbekannte Welle ist wieder freigegeben. Damit die Surfer zurück aufs Wasser können, müssen aber erneut Arbeiter anrücken. Und die neuen Regeln, die jetzt gelten, werfen viele Fragen auf.

Von Heiner Effern und Charlotte Groß-Hohnacker

Nicht einmal die Surfer selbst konnten fassen, dass sie nach wochenlangem Warten am vergangenen Freitag so plötzlich wieder in den Eisbach durften. „Wir sind sehr positiv überrascht, dass der Oberbürgermeister heute die Initiative ergriffen hat“, sagte Moritz von Sivers, zweiter Vorstand der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM). „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht.“