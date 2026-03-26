Die Ungeduld lässt sich in Zahlen fassen. Sie liegt schon länger im dreistelligen Bereich. Die Surfer zählen die Tage, seit denen sie den Surfspot am Eisbach neben dem Haus der Kunst nicht mehr benutzen können. Inzwischen ist es Frühling, und es sind etwa 170 wellenlose Tage zusammengekommen. Bald wird ein halbes Jahr Auszeit erreicht sein. Eine Lösung? Ist noch immer nicht in Sicht. Und inzwischen steigen die Befürchtungen: Kommt die Welle überhaupt je wieder?