Die Ungeduld lässt sich in Zahlen fassen. Sie liegt schon länger im dreistelligen Bereich. Die Surfer zählen die Tage, seit denen sie den Surfspot am Eisbach neben dem Haus der Kunst nicht mehr benutzen können. Inzwischen ist es Frühling, und es sind etwa 170 wellenlose Tage zusammengekommen. Bald wird ein halbes Jahr Auszeit erreicht sein. Eine Lösung? Ist noch immer nicht in Sicht. Und inzwischen steigen die Befürchtungen: Kommt die Welle überhaupt je wieder?
Münchner Surfer in SorgeKommt die Eisbachwelle nie wieder?
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Seit fast einem halben Jahr kämpfen die Surfer in München um die Rückkehr der beliebten Eisbachwelle. Die Situation ist verfahren. Und der neue Oberbürgermeister Dominik Krause wird in Teilen der Szene skeptisch gesehen.
Von René Hofmann
Städtische Behörden gegen Surfer:Wie es zum Streit um die Münchner Eisbachwelle kam
Seit Monaten gelingt es nicht, die bekannte Surfwelle am Haus der Kunst in München wiederherzustellen. Warum der Streit darüber nun eskalierte – und wie es jetzt weitergehen könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
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