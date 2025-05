Eigentlich hätte Quirin Stamminger einen ziemlich guten Freitag vor sich. Vorhergesagt sind 25 Grad und Sonne. Er würde in seinem Haus, in dem sich die Surfbretter vom Keller bis zum Dach stapeln, ein Board nehmen, klein und wendig, für Flusswellen. Dann würde der 46-Jährige, wie immer freitags, die zehn Minuten zur Prinzregentenstraße fahren. Dort, unter der Himmelreichbrücke, surft er seit 32 Jahren, er nennt das „ins Paradies eintauchen“. Stamminger ist einer, den alle Touristen fotografieren, weil er elegant und trickreich fährt. Er war mal in der Nationalmannschaft der Surfer und betreibt die Info-Website eisbachwelle.de .

Als Schüler und Student kam er täglich zum Eisbach, manchmal übernachtete er dort in seinem, klar, VW-Bus. Als Berufstätiger surfte er morgens um 4.30 Uhr, wenn die Welle endlich mal leer war. Heute schafft er es mit Kindern und Job einmal die Woche. Eigentlich.

Seit mehr als 50 Jahren wird am Eisbach gesurft, seit dem 19. April 2025 ist die Welle mit Zäunen abgesperrt. Am Mittwoch wurde der Wasserstand abgesenkt und aus dem wilden Flussarm ein trübes Bächlein, weil Taucher den Grund absuchten nach einer Erklärung, woran eine 33-jährige, erfahrene Surferin mit ihrer Leash hängen blieb und unter Wasser gezogen wurde.

Stamminger gehört zu den Eisbachsurfern, die oft von Touristen fotografiert werden. (Foto: Foto: Nik Winter)

„Das war der erste tödliche Surfunfall hier in 50 Jahren. Wenn man das mit Skifahren vergleicht ...“, sagt Quirin Stamminger. Darf man sich um seinen Sport sorgen und wieder surfen wollen, wenn zeitgleich in derselben Stadt eine Familie ihre Tochter beerdigen muss? Als sich vor ein paar Tagen 200 Surfer am Eisbach versammelten, um der jungen Frau zu gedenken, sagte einer der Redner, die Welle habe die Unschuld verloren und ihre finstere Seite gezeigt.

Der schlimme Unfall hat bei ihm keine neuen Sicherheitsbedenken ausgelöst

Lange war das Eisbachsurfen nur geduldet, Surfer und Polizei lieferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel. 2009 wollte die Bayerische Schlösserverwaltung, zuständig für den Englischen Garten, das Wellenreiten verbieten – nach einem tödlichen Badeunfall. Die Surfer sammelten Tausende Unterschriften für den Erhalt der Welle, am Ende übernahm die Stadt die Welle. Seitdem ist das Surfen erlaubt und der Ort ein Topspot. Ein Tatort wurde hier gedreht, ein Kinofilm und viele Werbespots – auch einer fürs Hofbräuhaus, mit Stamminger als Surfer.

Er glaubt, dass die Welle auch als Attraktion für die Stadt zu wichtig ist, als dass es jetzt vorbei sein könnte. Selbst die Namibia Press Agency berichtet vom tragischen Unfall der Surferin, The Times aus London, Der Standard aus Österreich. Acht Menschen sind in den vergangenen Jahren im Eisbach beim Baden tödlich verunglückt, aber so viel Berichterstattung gab es nie.

Stammingers Töchter, 9 und 11, surfen auch, an der harmloseren Floßlände und mit Helm. „Wenn die Mädchen gut genug fahren, sollen sie selbst entscheiden, wann sie sich bereit fühlen für den Eisbach“, sagt er, der sie dann begleiten wird. Stamminger hat sich beim Surfen schon das Sprunggelenk gebrochen, Zehen und hatte eine Platzwunde am Kopf, das sei wenig dafür, wie viele Stunden er dort gesurft habe. Weder er noch seine Frau, die früher am Bach surfte, haben jetzt schwerere Bedenken als früher.

„Ich surfe mit einer dünnen und kurzen Leash, die schnell reißt“, sagt er. Manche Eisbachsurfer hätten zu lange und zu dicke Leashes, wie man die Leinen nennt, die Surfer am Fuß tragen, damit das Brett nicht abhaut. Die IGSM (Interessengemeinschaft Surfen in München) hat an ihre Mitglieder eine E-Mail geschickt mit einem Link zu einer Firma, die Einsätze verkauft, mit der Leashes eine Sollbruchstelle bekommen, ab 35 Kilo Zuglast.

„Für die Familie der gestorbenen Surferin ist nichts mehr wie zuvor, für uns Surfer auch nicht. Aber der Welle ist das egal, die ist weiterhin da, rauscht und glitzert“, sagt Quirin Stamminger. „Jeder weiß, was passiert ist. Jeder wird darüber nachdenken und wieder mehr Respekt vor dem Eisbach haben.“