Was seit dem tödlichen Unfall an der Eisbachwelle alles passiert ist

Von René Hofmann

16. April 2025

Zunächst ist es nichts Ungewöhnliches. Der Surfspot an der Eisbachwelle am Haus der Kunst in München ist so beliebt, dass tagsüber häufig großer Andrang herrscht. Zahlreiche Surferinnen und Surfer üben ihr Hobby deshalb auch nachts aus – im Lichte mitgebrachter, Akku-betriebener Scheinwerfer.