Wie groß die Anziehungskraft der Eisbachwelle am Haus der Kunst ist, ließ sich über das Osterwochenende beobachten: Als sich am Karfreitag herumsprach, dass das Surfen auf dem Isarkanal möglich ist, waren schnell einige Wagemutige auf dem Wasser – und es dauerte nicht lange, bis sich Zuschauer in großer Menge einfanden. Sie bestaunten Untersagtes. Denn das Surfen an dieser Stelle ist seit dem 11. Februar dieses Jahres generell verboten.