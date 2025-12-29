Mit wem man auch spricht, in einem sind sich am Ende alle einig: Es geht um mehr als eine Welle bei dem Thema, das in München gerade die Wogen hochschlagen lässt. „Was am Eisbach mit uns Surfern passiert, ist eine Parabel auf den Zustand, in dem wir uns in Deutschland derzeit befinden“, sagt Martin Grün, passionierter Flusssurfer und Präsident des Surf Club München.