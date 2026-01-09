„Im Frühjahr“ soll auf der Eisbachwelle in München wieder gesurft werden können, das hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als Ziel formuliert. Sicher und rechtssicher soll der Sport an der Stelle künftig ausgeübt werden können. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Frage der Haftung. Ein Überblick, welche Knackpunkte es dabei gibt.