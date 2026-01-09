Im Frühjahr soll auf der Eisbachwelle in München wieder gesurft werden können – das hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als Ziel formuliert. Der Sport soll dort künftig sicher und rechtssicher ausgeübt werden können. Und damit die Welle in den kommenden Monaten wieder nutzbar für die Surfer wird, werden die Sportler nun doch ihren zwischenzeitlich auf Eis gelegten Versuch zur Wiederbelebung des berühmten Spots starten. Darauf haben sich Reiter, die Stadtverwaltung sowie der Surf Club München und die Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) bei Gesprächen am Freitag geeinigt.
Surfen in MünchenPlötzlich soll es ganz schnell gehen mit der Eisbachwelle
Die Surfer dürfen ihren Versuch zur Wiederbelebung des berühmten Spots starten und bald auch aufs Wasser zurück. Wie es nun weitergeht und welche juristischen Fallstricke es dabei zu beachten gilt.
Von René Hofmann und Linus Freymark
