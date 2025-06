Nachdem die Staatsanwaltschaft München I ihre Ermittlungen zum tödlichen Unfall auf der Eisbachwelle abgeschlossen hat, will die Stadt den Surfspot „so bald wie möglich wieder für die Surfenden“ freigeben. Das teilte Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) mit. Allerdings müsse die Stadt zunächst Einsicht in die Ermittlungsakten nehmen. „Sollten sich darin keine sicherheitsrelevanten Aspekte finden, steht einer Öffnung grundsätzlich nichts im Wege“, sagte Krause.

Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsergebnisse veröffentlicht. Demnach gebe es keine „Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Tun oder Unterlassen“, erklärte Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Bei dem Vorfall auf der Eisbachwelle im April, infolgedessen eine 33-Jährige ums Leben kam, handle es sich um ein „äußerst tragisches“ und trotz umfangreicher Ermittlungen nicht restlos aufklärbares Unglück, so die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler halten es zumindest für denkbar, dass sich die Surferin mit ihrer Sicherungsleine – der sogenannten Leash – an einem der 29 im Wasser befindlichen Störsteine verhakt hatte und die Frau dadurch unter Wasser gedrückt wurde. Dieser Unfallhergang sei jedoch „nicht mit Sicherheit feststellbar“, betont die Ermittlungsbehörde. Bei der 33-Jährigen und ihrem 35-jährigen Begleiter habe es sich um „geübte Surfer“ gehandelt, die „mit der Eisbachwelle vertraut“ waren.

Die junge Frau war am späten Abend des 16. April beim Wellenreiten im Englischen Garten verunglückt. Eine Woche später starb die Frau im Krankenhaus. Die Behörden hatten daraufhin die Ermittlungen gegen unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Nach dem Tod der Frau untersuchten die Behörden den Vorfall wegen einer möglichen fahrlässigen Tötung.

Um den Unfallhergang zu klären, wurde das Wasser im Eisbach zwei Wochen nach dem Unglück abgesenkt. Polizeitaucher erkundeten den Untergrund auf der Suche nach etwaigen Fremdgegenständen, an denen sich die Leash der 33-Jährigen verhakt haben könnte. Spekulationen waren dabei etwa in Richtung eines ins Wasser geworfenen E-Scooters gegangen. Taucher fanden jedoch bis auf ein paar Metallgegenstände und die im Wasser angebrachten Störsteine nichts.

Oberstaatsanwältin Anne Leiding berichtet von den Ermittlungen. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Surfszene hatte wiederholt die Wiedereröffnung der Welle verlangt. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Reiter hatten Tausende Surfer gefordert, den Spot „unverzüglich und dauerhaft für den Surf-Betrieb freizugeben“. Die Eisbachwelle sei ein „integraler Bestandteil des Selbstbildes“ vieler Münchner, argumentierten die Surfer.

Auch aus der Politik waren nach dem Unfall immer wieder Stimmen zu hören, die die Bedeutung der Welle für die Surfer und die Stadt betonten. „Wir wollen, dass München Surfer-Paradies bleibt“, hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa einen Monat nach dem Unglück erklärt. Oberbürgermeister Reiter hatte angekündigt, er werde „alles dafür tun, dass die Welle schnellstmöglich wieder surfbar ist“, sobald die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen beendet habe und die Ergebnisse eine Freigabe zuließen.

Das Surfen auf der legendären Welle am Haus der Kunst ist seit 2010 offiziell auf eigene Gefahr erlaubt. Nach dem Tod der 33-Jährigen war das Surfen jedoch zunächst untersagt worden. Die Stadt erklärte, dies sei bis zur Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft notwendig. Ansonsten könnten bei weiteren Unfällen einzelne Mitarbeitende der Stadt haftbar gemacht werden.

Um das Surfen in Zukunft sicherer zu machen, hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) ein Sicherheitskonzept erstellt. Dieses sieht unter anderem vor, dass Surfer auf der Eisbachwelle eine selbstlösende Leash nutzen müssen. „Eine Überregulierung und Bürokratisierung der Welle wollen wir unbedingt vermeiden“, sagte Krause. „Gleichzeitig ist es unser Ziel, Gefahren und Haftungsrisiken zu minimieren.“