Am Eisbach gibt es wieder Bemühungen zur Wiederbelebung der legendären Surfwelle. „Heute ist der erste Versuch, den die Surfcommunity stattfinden lässt, um die Welle wieder stehend zu bekommen“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch in einem Video auf Instagram.

Die Eisbachwelle am Haus der Kunst war verschwunden, nachdem das Bachbett im Oktober von Unrat und Ablagerungen gereinigt worden war. Seitdem baute sie sich nicht mehr auf.

Auf dem Video ist zu sehen, wie Surfer eine brettartige Vorrichtung an Seilen ins Wasser lassen und sich dort eine kleine Welle aufbaut. „Das schaut zum Teil schon gar nicht so schlecht aus“, kommentierte Reiter die Bemühungen.

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Die Stadt will mit der Verwaltung und der Surfcommunity einen rechtlich vernünftigen Rahmen finden, um das Surfen an der Stelle juristisch und auch von der Sicherheit her zu ermöglichen. Ende dieser Woche soll es dazu weitere Gespräche zwischen Stadt und Surfern geben.

Das Verschwinden hatte für große Diskussionen und Ärger gesorgt, da der Surfspot bei Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt berühmt ist. Über Weihnachten war die Welle vorübergehend zurück, nachdem illegal eine Rampe eingesetzt worden war. Aus Sicherheitsgründen wurde die Vorrichtung aber wieder entfernt.

Die Welle ist allerdings nur für geübte Sportlerinnen und Sportler geeignet, darauf hat die Stadt immer wieder hingewiesen. Einen Schock hatte der Tod einer erfahrenen Surferin im vergangenen April ausgelöst. Die Frau war damals schwer verunglückt und dann im Krankenhaus gestorben. Die Welle wurde daraufhin gesperrt und unter verschärften Sicherheitsauflagen wieder freigegeben.