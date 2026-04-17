Metallgitter unterschiedlicher Raster und Größe, Seile unterschiedlicher Farbe und Stärke, zahlreiche fleißige Helfer: Am Freitag hat sich an der Eisbachwelle wieder etwas getan. Weitere Versuche fanden statt, wie der Surfspot am Haus der Kunst, an dem sich seit einer Flussreinigung Ende Oktober 2025 nicht mehr dauerhaft und zuverlässig eine Welle formt, wieder hergestellt werden kann.