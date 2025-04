Erneut ist es im Münchner Eisbach zu einem schweren Unfall gekommen. An der Eisbachwelle am Südende des Englischen Gartens verunglückte eine Surferin am späten Mittwochabend schwer. Die Münchner Feuerwehr, der es gelang, die 33-Jährige zu retten, beschreibt den Zustand der Frau als sehr kritisch.