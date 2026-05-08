Das Surfen auf der Eisbachwelle am Haus der Kunst ist nach SZ-Informationen ab sofort wieder erlaubt. Eine entsprechend angepasste Allgemeinverfügung von Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) ist am Freitag in Kraft getreten. Nachdem die Welle zuletzt nur noch mithilfe von Einbauten für das Wellenreiten nutzbar war, sind nun offenbar die Versuche zur Rettung des Surfspots erfolgreich gewesen. Die Welle steht von selbst - damit steht einer Wiedereröffnung nichts mehr im Wege.

Die berühmte Welle war nach einem tödlichen Unfall, infolgedessen eine 33-jährige Surferin ums Leben kam, für die Wassersportler gesperrt worden. Ihre Leash, die Sicherheitsleine am Board, hatte sich aus unbekannten Gründen verfangen. Erst Strömungsrettern der Feuerwehr war es unter Lebensgefahr gelungen, die 33-Jährige aus dem Eisbach zu holen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft förderten keine klare Ursache für den Unfall zutage.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

In der Folge kam es zum Streit zwischen der Stadt und den Surfern, die hauptsächlich von zwei Interessensgruppen, dem Surfclub München und der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) vertreten werden. Kern des Konflikts war die Frage, wie das Surfen auf der Welle nach dem tödlichen Unfall möglichst risikoarm und rechtssicher wieder erlaubt werden kann. In erster Linie ging es dabei um Haftungsfragen.

Im Oktober gab es dann erneut Aufregung: Nach einer offenbar zu gründlich geratenen Reinigung des Bachbetts durch das städtische Baureferat baute sich die Welle nicht mehr wie gewohnt auf. Rund um Weihnachten waren plötzlich wieder Sportler auf dem Wasser. Offenbar hatten die Surfer mithilfe nicht genehmigter Einbauten nachgeholfen und die Welle zurückkehren lassen. Die Stadt reagierte und ließ die Vorrichtungen entfernen – sehr zum Ärger der Surfer. Letztendlich einigten sich beide Seiten darauf, in genehmigten Versuchen zu testen, welche Einbauten geeignet sind, um die Welle ohne rechtliche Bedenken dauerhaft surfbar zu machen. Das Surfen blieb bis zuletzt verboten. Dennoch waren immer wieder Sportler auf dem Wasser.

Dass der Surfspot bereits jetzt offiziell freigegeben wurde, kommt überraschend. Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hatte zum Jahrestag des tödlichen Unfalls am 16. April erklärt, er hoffe „bis zu den Sommerferien auf eine Lösung“. Nun ist es doch deutlich schneller gegangen.