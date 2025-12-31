Die Münchner Stadtverwaltung verteidigt ihr Agieren am Eisbach: Sie tue „das ihr Mögliche“, um die weltbekannte Surf-Welle wiederherzustellen. Zugleich gibt es Zeichen der Annäherung zwischen der Surf-Community und der Stadt. Wellenreiter-Vereine hatten die Verwaltung heftig kritisiert: Sie blockiere mit übertriebenen Auflagen den geplanten Versuch, die Welle zu retten. Derweil räumt die Verwaltung ein, dass der Einsatz der Feuerwehr, die Rampen aus dem Eisbach entfernte, nicht mit der Stadtspitze abgestimmt war.
Streit um Münchner Surf-SpotWie die Stadt ihr Agieren am Eisbach erklärt
Lesezeit: 4 Min.
Die Stadt lädt die Surfer zu Gesprächen ein, wie es an der Eisbachwelle weitergehen könnte. Konflikte gibt es nicht nur mit den Sportlern, sondern auch zwischen Rathaus und Verwaltung.
Von René Hofmann und Bernd Kastner
Münchner Surf-Streit:Eine Welle wird zum Politikum
Freiheit und Lässigkeit: Dafür stehen die Surfer, die sich auf den Eisbach in München wagen. Alle wollen, dass sie zurückkehren, aber das letzte Wort haben die Behörden. Oder etwa doch nicht? Ein deutsches Lehrstück.
Lesen Sie mehr zum Thema