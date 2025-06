Die Eisbachwelle ist ab sofort wieder für Surferinnen und Surfer freigegeben. Das teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag mit. Allerdings gelten in Zukunft einige Regeln: So ist das Wellenreiten nur noch von 5.30 Uhr bis 22 Uhr erlaubt. Auch müssen die Sportler erfahren sein und in Begleitung surfen , damit jemand im Notfall Hilfe holen kann.

Zudem müssen Surfer eine selbst lösende Leash nutzen. Diese soll verhindern, dass sich die Sicherungsleine nach Stürzen an Gegenständen verhakt und die Sportler unter Wasser zieht.

Konflikt um die Sperrung : Was seit dem tödlichen Unfall an der Eisbachwelle alles passiert ist Es war ein Unglück, das die Stadt bewegte: Vor zwei Monaten verunglückte eine Surferin auf der weltbekannten Welle am Münchner Eisbach tödlich. Eine Chronologie der Ereignisse. SZ Plus Von René Hofmann ...

Dies war mutmaßlich im Frühjahr dieses Jahres der Fall, als eine 33-Jährige am späten Abend des 16. April verunglückte. Eine Woche später starb sie an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus. Die Welle war daraufhin gesperrt worden, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Am Montag hat die Behörde ihre Untersuchungen eingestellt und den Vorfall als „äußerst tragisches“ Unglück eingestuft.

Das städtische Baureferat ist bereits an der Stelle nahe dem Englischen Garten, um die Absperrungen zu entfernen. Bei den Surferinnen und Surfern löst die Wiedereröffnung der Eisbachwelle große Freude aus. Sie hatten sich seit Wochen für eine baldige Freigabe eingesetzt. „Good News aus dem Rathaus“, schrieb die Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) in einem ersten Statement auf Instagram.