Die Eisbachwelle ist zurück. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag haben unbekannte Surf-Aktivisten in einer illegalen Aktion offensichtlich einen meterlangen Balken ins Wasser gelassen. Er ist an mehreren Seilen befestigt und bewirkt, dass sich die Welle am Rande des Englischen Gartens wieder aufbaut. Ob die Stadt dies toleriert, ist offen. Würde sie diejenigen erwischen, die für die Aktion verantwortlich sind, droht ihnen ein Bußgeld von 50 000 Euro. Das Einbringen von Gegenständen ins Wasser ist untersagt.
MünchenDie Eisbachwelle ist wieder da – dank eines Holzbalkens
Aktivisten haben das Münchner Wahrzeichen auferstehen lassen. Doch sie können sich nicht dazu bekennen, denn es droht ein hohes Bußgeld.
Von Bernd Kastner
