Dialog, besseres Miteinander, ständiger Austausch: Diese Schlagworte fielen häufig, als es nach dem tödlichen Unfall einer Surferin im April auf der Eisbachwelle darum ging, wie der bekannte Münchner Surfspot dauerhaft gesichert werden könnte. Surfer und städtische Behörden sollten einander näherkommen. Jetzt wird bekannt: Offenbar gab es eine Maßnahme, die in die entgegengesetzte Richtung wirkte, weil Sportler sie als Misstrauensvotum auffassten.
EisbachwelleStadt ließ Surfer von Sicherheitsdienst beobachten
Der Streit um die Münchner Eisbachwelle nimmt eine weitere kuriose Wendung. Während öffentlich ein Dialog beschworen wurde, gab es Überwacher, von denen Surfer sagen: „Die waren da, um uns zu bespitzeln.“
Von René Hofmann, Linus Freymark und Bernd Kastner
