EisbachwelleStadt ließ Surfer von Sicherheitsdienst beobachten

Wenig zu sehen: Die Eisbachwelle ist im Moment nicht surfbar. Als sie es im Sommer war, schickte die Stadt Aufseher, für die auch extra eine mobile Toilette aufgestellt wurde (am linken Ufer zu erkennen).
Wenig zu sehen: Die Eisbachwelle ist im Moment nicht surfbar. Als sie es im Sommer war, schickte die Stadt Aufseher, für die auch extra eine mobile Toilette aufgestellt wurde (am linken Ufer zu erkennen). (Foto: Robert Haas)

Der Streit um die Münchner Eisbachwelle nimmt eine weitere kuriose Wendung. Während öffentlich ein Dialog beschworen wurde, gab es Überwacher, von denen Surfer sagen: „Die waren da, um uns zu bespitzeln.“

Von René Hofmann, Linus Freymark und Bernd Kastner

Dialog, besseres Miteinander, ständiger Austausch: Diese Schlagworte fielen häufig, als es nach dem tödlichen Unfall einer Surferin im April auf der Eisbachwelle darum ging, wie der bekannte Münchner Surfspot dauerhaft gesichert werden könnte. Surfer und städtische Behörden sollten einander näherkommen. Jetzt wird bekannt: Offenbar gab es eine Maßnahme, die in die entgegengesetzte Richtung wirkte, weil Sportler sie als Misstrauensvotum auffassten.

Münchner Surf-Streit
:Eine Welle wird zum Politikum

Freiheit und Lässigkeit: Dafür stehen die Surfer, die sich auf den Eisbach in München wagen. Alle wollen, dass sie zurückkehren, aber das letzte Wort haben die Behörden. Oder etwa doch nicht? Ein deutsches Lehrstück.

SZ PlusVon René Hofmann

