Interview von Sabine Buchwald

Seit dem Unfall der 33-jährigen Surferin an der großen Eisbachwelle (E1) wird in der Surfszene über die Risiken des Sports und mögliche Folgen für das Surfen in München diskutiert. Robert Meier-Staude ist rund ums Jahr zwei- bis dreimal die Woche an einer der Wellen auf dem Surfbrett anzutreffen. Der Professor für Ressourcenschonende Konstruktion und Entwicklung an der Hochschule München hat den Einbau der Welle in Thalkirchen entwickelt und ist in mehreren anderen Projekten mit künstlichen Surfwellen involviert. Bevor er Fragen beantwortet, betont er sein großes Mitgefühl mit der verunglückten Surferin, ihren Angehörigen und Freunden und sagt: „Mein Wunsch ist von Herzen, dass sie so schnell wie möglich wieder gesund wird.“