Der 24 Jahre alte Münchner, der vor einer Woche beim Schwimmen im Eisbach von einer Wasserwalze in die Tiefe gezogen wurde, ist tot. Das hat die Münchner Polizei am Dienstagvormittag bestätigt. Der junge Mann war zunächst im reißenden Wasser verschwunden, sein lebloser Körper war wenig später mehrere Hundert Meter eisbachabwärts entdeckt und geborgen worden. Seitdem lag er in kritischem Zustand in einer Münchner Klinik. Am Freitag sei er dort gestorben.