Eine schnelle Identifizierung des Toten sei nicht möglich gewesen, sagte ein Polizeisprecher der SZ. Der Körper sei stark aufgedunsen, man könne daher davon ausgehen, dass er mehrere Tage im Wasser gelegen hätte. Die Leiche werde nun in der Rechtsmedizin untersucht. Sobald weitere Erkenntnisse vorlägen, werde die Öffentlichkeit informiert.

Am Samstag vor einer Woche war ein 26-jähriger Student aus dem Raum Stuttgart beim Baden im Eisbach verschwunden. Er war an einer Stelle ins Wasser gegangen, an der das Schwimmen wegen Lebensgefahr verboten ist. Von einer weiteren vermissten Person in dem Gebiet ist der Polizei nichts bekannt.