Nach missglückter Bachauskehr„Der Bach ist zurück“: Surfer reaktivieren Eisbachwelle - aber nur kurz

Mithilfe einer Holzkonstruktion haben Surfer die Eisbachwelle wieder surfbar gemacht - und das stolz auf Instagram geteilt.
Mithilfe einer Holzkonstruktion machen Surfer die Eisbachwelle wieder surfbar – und präsentieren das Ergebnis stolz in den sozialen Medien.

„Der Bach ist zurück“: In mehreren Nacht- und Nebelaktionen haben Surfer die eingeschlafene Münchner Eisbachwelle wieder wachgeküsst - zumindest kurzzeitig. Wie in einem Social Media-Post zu sehen ist, haben sie in den vergangenen Nächten versucht, die Welle mithilfe mehrerer Holzbretter wieder aufzutürmen. Ein Brett zerbrach, ein weiteres, an Seilen befestigtes hielt dann aber der Strömung stand - und zack, surften die ersten wieder über die ikonische Stadtwelle.

„3 lange Nächte haben sich gelohnt“, schrieben die Surfer stolz zu ihrer Aktion. Legal war das allerdings nicht: Unerlaubte Eingriffe ins Gewässer sind verboten. Die Ungeduld ist indes groß, weil die Welle nach dem tödlichen Unfall im Sommer und der Bachauskehr im Oktober nun zum zweiten Mal nicht surfbar ist. Bereits während der Bachsperrung nach dem tödlichen Unfall im Sommer ließ er sich mancher trotzdem nicht nehmen, zu nächtlicher Stunde aufs Brett zu steigen - und damit in den sozialen Medien aufzutrumpfen.

Doch auch diesmal blieb das Vergnügen nur von kurzer Dauer. Mit der Holzkonstruktion verschwand zum Wochenende hin auch wieder die kurzzeitig reaktivierte Welle. Am Samstag war der Eisbach bereits zurück in seinem ruhigen Zustand – jenem „Wellchen“, zu dem er seit der ausgeuferten Bachauskehr Ende Oktober geworden ist. Seither versucht die Stadt, Ursachenforschung zu betreiben - und bestellte eigens Spezialisten aus Hamburg ein. Eine dauerhafte Lösung steht bislang aus.

Verschwundene Attraktion im Englischen Garten
:„Die Eisbachwelle war nie als Surfspot geplant“

Robert Meier-Staude ist Surfer – und als Ingenieur Experte für urbane Wellen. Er erklärt, was bei der Bachauskehr schiefgelaufen ist und wie die Eisbachwelle wieder zurückkehren könnte.

SZ PlusInterview von Sebastian Strauß

