Von Bernd Kastner

Die Shopping-Tour beginnt in der Disco. In der Apotheke waren die Termine für Samstag schon ausgebucht, aber ein Zettel am Karstadt in Schwabing verriet: Um die Ecke gibt's ein Testzentrum, Club Helene, Occamstraße. Kein Termin? Macht nix, einfach online registrieren, am Schalter Ausweis zeigen, runter in den Keller. Als wären sie Türsteher an der Pforte zu diesem Samstag, empfangen zwei vermummte Gestalten, kitzeln in der Nase, fertig. Nach ein paar Minuten kommt die versprochene Mail, im Anhang ein amtliches PDF vom Gesundheitsministerium, alles gratis. "Covid-19 - Vollzug des Infektionsschutzgesetzes". Mit Wappen und Löwen oben rechts und dem Zauberwort: negativ.