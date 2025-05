Der Einmarsch der US-amerikanischen Truppen in München verläuft vielerorts diszipliniert. Aber der rechtsfreie Raum nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft befördert auch Übergriffe, Plünderungen und Raub, durch Militärs wie durch die Zivilbevölkerung.

Von Wolfgang Görl

Anfang Juni 1945 wies das Erzbischöfliche Ordinariat München alle Pfarrämter der Erzdiözese an, einen Bericht über die Kriegsereignisse und besonders über den Einmarsch der US-amerikanischen Truppen in ihren Pfarrsprengeln zu schreiben. Insgesamt 562 Berichte gingen im Ordinariat ein, darunter auch der des Vikars Joseph Holzer von der Pfarrei Mariahilf in der Au.