13. September 2018, 22:17 Uhr München Einladung zur Nacht der Umwelt

- Im U-Bahn-Untergrund spazieren, einen Besuch im Krematorium wagen, die Sternwarte besuchen - die Nacht der Umwelt am Freitag, 14. September, bietet viele Veranstaltungen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, auch wissenschaftliche Vorträge und Aktionen für Familien.

Einblicke in die faszinierende Welt der Biber gibt etwa der Naturfotograf und -filmer Christian Kutschenreiter bei seiner Show von 19 bis 21 Uhr im Alten Wirt in Thalkirchen, Fraunbergstraße 8. Die Nazarethkirche, Barbarossastraße 3, hingegen bietet gleich mehrere Möglichkeiten, sich der Umwelt inhaltlich zu nähern: Meditativ und künstlerisch wird es bei der ersten Veranstaltung von 19 Uhr an, wo ein Künstler und Musiker, aber auch die Besucher selbst - wenn sie möchten - Klangmalerei betreiben. Beim Infostand der Solidargemeinschaft "München Land" reist man von 20.15 Uhr an mittels Virtual Reality ins Mangfalltal, um den Zusammenhang von Naturschutz, Trinkwasserschutz und ökologischer Landwirtschaft zu erleben.

Begrünte Gebäude und ihr Effekt auf das Klima sind Thema auf der "Grünen Bühne" der Umweltorganisation Green City. Bewohner, die in solchen Häusern leben, berichten bis 21 Uhr in der Kreativ-Garage, Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9, von ihren Erfahrungen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einer Führung über ein begrüntes Dach am Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9. Alle Infos zum Programm gibt es im Internet unter muenchen.de/nacht-der-umwelt.