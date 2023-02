Weil Jugendliche am Einkaufszentrum Pep aus einer Gruppe zwei Männer angreifen, die sich über den Lärm beschweren, alarmiert der Sicherheitsdienst die Polizei. Die rückt mit 50 Einsatzkräften an, um die Lage zu beruhigen.

Eine Schlägerei zwischen Jugendlichen und zwei Männern hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei am Einkaufszentrum Pep im Stadtteil Neuperlach geführt. Mindestens zwei Männer sollen aus einer Gruppe von rund 50 Jugendlichen heraus angegangen worden sein, nachdem sie sich über den "Radau" der jungen Leute beschwert hätten, berichtet ein Polizeisprecher. Ein 28-Jähriger wurde leicht am Kopf verletzt, ein 31-Jähriger erlitt Verletzungen am Oberschenkel und im Gesicht. Beide kamen zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus.

Die Polizei war gegen 19.30 Uhr von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wegen der Auseinandersetzung an der Ollenhauerstraße gerufen worden. Sie rückte mit mehr als 50 Einsatzkräften an und kontrollierte umfangreich die Personalien der Anwesenden. Wer im Einzelnen zugeschlagen haben soll, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.